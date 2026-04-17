San Giorgio d’Oro, un premio a chi ama Reggio: la proposta di CityNow

Ci sono premi che celebrano carriere, talenti, eccellenze. E poi ci sono riconoscimenti che dovrebbero raccontare, prima di tutto, un esempio. Il San Giorgio d’Oro, ogni anno, deve e può rappresentare anche questo: un modo per dire grazie non solo alle professionalità del nostro territorio ma anche a chi ha dato lustro a Reggio Calabria, portandone in alto il nome con il proprio lavoro, il proprio impegno, la propria storia e volontà.

Per l’edizione 2026, la redazione di CityNow ha un’idea, che propone e inoltra all’amministrazione comunale e al sindaco Domenico Battaglia.

Consegnare il San Giorgio d’Oro 2026 ai giovani referenti reggini di Plastic Free.

Protagonista nell’ultimo anno di un’attività concreta, costante e profondamente educativa sul territorio, l’associazione Plastic Free, ha smosso le coscienze di tutti noi. Sensibilizzando migliaia di cittadini e moltiplicando il numero di volontari ad ogni iniziativa.

E non si tratta soltanto di giornate ecologiche o di eventi ben riusciti. Si tratta di un’idea di città. Di un modo diverso di vivere Reggio. Di un amore autentico per il proprio territorio, dimostrato non a parole, ma con i fatti. Perché ripulire spiagge, strade e luoghi simbolo della città significa prendersene cura davvero. Come si fa dentro la propria casa. E significa scegliere di non voltarsi dall’altra parte.

I referenti organizzatori reggini di Plastic Free hanno chiamato a raccolta cittadini, famiglie, associazioni, giovani, volontari, istituzioni costruendo, giorno dopo giorno, partecipazione e senso di appartenenza.

Un piccolo team di giovani ha dato forma a una rete civile che, in tempi in cui troppo spesso prevalgono indifferenza e rassegnazione, ha mostrato e valorizzato il volto migliore della nostra comunità.

L’ultima dimostrazione è arrivata domenica 12 aprile, con un’iniziativa partecipatissima che ha restituito dignità a un tratto importante della Via Marina. Un risultato reso possibile anche grazie alla sinergia con le istituzioni e al coordinamento della Direzione marittima di Reggio Calabria della Guardia Costiera, che ha guidato le attività.

I numeri parlano da soli: 600 volontari coinvolti e 4.500 chili di rifiuti rimossi. Un dato impressionante, che racconta due verità. Da un lato non fa che sottolineare il problema ambientale, dall’altro testimonia come quando una comunità decide di muoversi insieme, i risultati arrivano. E anche in fretta.

E allora, oltre a premiare le competenze e i risultati dei nostri concittadini, perché non riconoscere il merito di chi, con passione e spirito di servizio, ha contribuito a renderla migliore?

D’altronde, Reggio è di chi la ama. E amare una città vuol dire anche chinarsi a raccogliere ciò che altri lasciano per terra. Vuol dire educare al rispetto. Vuol dire coinvolgere i più piccoli, sensibilizzare i più grandi, dare il buon esempio. Vuol dire, costruire cittadinanza.

Non è la prima volta che CityNow sceglie di avanzare una proposta in questa direzione. Nel 2022 avevamo scelto alcuni ragazzi che, all’indomani dell’emergenza Covid, avevano avviato una raccolta fondi a favore del Grande Ospedale Metropolitano per sostenere medici, infermieri e operatori sanitari. Anche allora il punto era lo stesso: riconoscere il valore di chi, nel momento giusto, aveva fatto qualcosa di importante per la collettività.

Oggi proponiamo i ragazzi di Plastic Free. Perché il loro impegno non è stato episodico. Ha lasciato un segno proprio per la costanza e la perseveranza. Ha dimostrato che, laddove la politica spesso fatica ad arrivare, la società civile può fare la differenza. E che fare squadra, quando c’è un obiettivo comune, resta sempre la scelta giusta.

Il 23 aprile, nella lista dei premiati del San Giorgio d’Oro, accanto a professori, medici, scienziati, scrittori, artisti e figure di rilievo del nostro territorio, ci piacerebbe vedere anche il nome di Plastic Free. Sarebbe un segnale forte. Giusto. Attuale.

Perchè premiare questi ragazzi significherebbe premiare un’idea di futuro. Significherebbe dire ai giovani reggini che l’impegno concreto conta, che l’amore per la propria terra merita attenzione, che la tutela dell’ambiente non è un tema astratto ma una responsabilità quotidiana.