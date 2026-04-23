Reggina: l’ammissione del Dg Praticò sul mercato e sull’attaccante

Intervistato nel corso della trasmissione “Pianeta Dilettanti”, il Dg della Reggina Giuseppe Praticò, visti i risultati scadenti in fase realizzativa, ha in qualche modo ammesso che sul fronte offensivo si sarebbe potuto fare qualcosa in più: “Forse si poteva fare uno sforzo in più, perchè questa è una squadra che ha un problema strutturale, segna poco (38 gol fatti), ma ha una delle migliori difese d’Italia (20 gol subìti). E’ chiaro che sia il mister, come anche il Ds e il Dg si muovono su imput della proprietà. Le risorse vengono messe a disposizione dalla società e quindi si seguono determinate indicazioni. Questa è stata una stagione molto particolare per la Reggina e per lo zoccolo duro, abbiamo confermato Barillà e Ragusa che lo scorso anno erano andati in doppia cifra. Il tecnico allena quello che gli viene messo a disposizione. Ferraro è un attaccante importante, forse è mancato in qualche circostanza. Guida in serie D con il Paternò è andato in doppia cifra”.