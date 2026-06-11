Reggio, Ryanair prepara il potenziamento dei voli per Natale

Sono in arrivo novità per chi viaggia da e per Reggio Calabria durante le festività di fine anno. Secondo quanto anticipato da Sicilia in Volo, pagina Facebook ufficiale dedicata a notizie, aggiornamenti, rubriche, foto e curiosità sul trasporto aereo siciliano e reggino, sarebbero infatti “in fase di atterraggio” i voli aggiuntivi Ryanair per Natale 2026.

La pagina ha annunciato che nelle prossime ore sarà pubblicato un riepilogo più completo, al termine della release in corso. Si tratta quindi di un aggiornamento atteso, soprattutto per i tanti passeggeri che, nel periodo natalizio, programmano il rientro a casa o gli spostamenti verso le principali città italiane ed europee.

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Attesa per i collegamenti natalizi

Il periodo delle festività rappresenta da sempre uno dei momenti più caldi per il trasporto aereo. Le richieste aumentano, così come l’esigenza di rafforzare i collegamenti verso il Sud e, in particolare, verso lo scalo reggino.

Le destinazioni Ryanair oggi disponibili da Reggio Calabria

Al momento, i voli disponibili da Reggio Calabria coprono diverse destinazioni nazionali e internazionali. Tra queste figurano:

Barcellona El Prat

Berlino Brandeburgo

Bologna

Bruxelles Charleroi

Katowice

Londra Stansted

Milano Bergamo

Milano Malpensa

Parigi Beauvais

Parma

Pisa

Torino

Venezia Marco Polo

Un ventaglio di collegamenti che conferma il ruolo crescente dell’aeroporto dello Stretto nella rete Ryanair e nel sistema dei trasporti del territorio.

Ora si attende il quadro completo

Resta adesso da capire quali rotte saranno interessate dai nuovi voli aggiuntivi e in quali date verranno caricati i collegamenti per le festività natalizie.

L’attenzione è alta, anche perché il periodo di Natale è uno dei più delicati per i viaggiatori reggini e calabresi fuori sede. Studenti, lavoratori e famiglie attendono di conoscere il quadro definitivo per organizzare gli spostamenti e provare a contenere i costi dei biglietti.

Le prossime ore saranno quindi decisive per capire come si rafforzerà l’offerta Ryanair da e per Reggio Calabria in vista del Natale 2026.