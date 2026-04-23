Elezioni, salta la lista del Csx ‘Innamorarsi di Reggio’. Intanto Muraca e il Pd…

Scendono a 6 le liste a supporto di Mimmo Battaglia. Presidenza delle circoscrizioni, Pd e Muraca al lavoro per ricucire lo strappo e dare il via libera all'ex consigliere regionale

Elezioni Comunali, salvo sorprese o novità saranno 6 e non 7 le liste a supporto di Mimmo Battaglia. Nelle ultime ore infatti sono emerse problematiche per completare la lista ‘Innamorarsi di Reggio’ a supporto del candidato sindaco di centrosinistra, lista che tra gli altri avrebbe visto la presenza dell’assessore Filippo Burrone.

Pd, Avs, Casa Riformista, La Svolta, Reset e Battaglia Sindaco le 6 liste che con ogni probabilità scenderanno in campo per il centrosinistra per fronteggiare le 12 del centrodestra, le 2 di Eduardo Lamberti Castronuovo e l’unica di Saverio Pazzano.

Interlocuzioni frenetiche (e sembrerebbe anche qualche divergenza tra il consigliere regionale Giuseppe Falcomatà, il Pd e altre anime della coalizione) su dove collocare i candidati al consiglio rimasti ‘orfani’ di collocazione dopo che ‘Innamorarsi di Reggio’ non prenderà parte alla contesa.

L’ex sindaco preferirebbe collocare i candidati nella lista ‘La Svolta’, dove la presenza dell’assessore Carmelo Romeo ‘spaventa’ i contendenti che sanno di avere poche chance di elezione considerato il supporto di Falcomatà.

I diretti interessati invece preferirebbero inserirsi nella lista ‘Reset’, dove gli addetti ai lavori vedono tra i favoriti l’uscente Giovanni Latella e il medico Francesco Catalano, con numeri però inferiori secondo le previsioni rispetto a Carmelo Romeo e quindi con più possibilità di competere. Da capire come finirà il braccio di ferro interno quando mancano poco più di 24 ore alla scadenza per la presentazione delle liste, fissata per sabato 25 aprile alle ore 12.00.

Da capire come finirà anche il braccio di ferro tra il Pd e Casa Riformista, che nell’ultima settimana ha visto diverse puntate infuocate, dalla lite Sera-Panetta alle vicende Muraca e in queste ore anche quella relativa a Pino Cuzzocrea.

Nelle ultime ore, sembrerebbe ci sia stata un’apertura del Pd verso le posizioni di Casa Riformista e delle altre forze della coalizione per candidare Giovanni Muraca alla presidenza della Seconda Circoscrizione (vale a dire Reggio Est Trabocchetto–Condera–Spirito Santo) a dispetto di Giando Caridi.

Si attendono novità nelle prossime ore anche per la presidenza della Quinta circoscrizione, dove Maurizio Chiarolla sembrerebbe deciso a scendere in campo anche senza il sostegno della coalizione in caso di mancata candidatura. Da capire se si tratta di una ‘minaccia’ ipotizzata al tavolo o se davvero potrà concretizzarsi in caso di rottura.