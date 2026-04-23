City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Pd-Casa Riformista, volano gli stracci: ‘Caso Cuzzocrea, basta mercato dei candidati’

'La politica torni a essere credibile. L’ex consigliere di maggioranza Cuzzocrea dopo aver tentato di farsi accogliere a destra adesso prova a trovare rifugio in Casa Riformista”, l'affondo dei dem

23 Aprile 2026 - 16:48 | Comunicato Stampa

sera pd

“In queste settimane assistiamo a un fenomeno che preoccupa e indigna. Il trasformismo politico è stato elevato a metodo, con candidature, o proposte di candidatura, che cambiano schieramento con estrema disinvoltura pur di trovare spazio. Non è questo il modo di costruire rappresentanza, né di rafforzare la democrazia”.

È quanto si legge in una nota diffusa dalla Federazione metropolitana del Pd di Reggio Calabria.

Leggi anche

“Quando la politica diventa un mercato e le candidature una merce di scambio, si rompe il rapporto di fiducia con i cittadini. Accogliere chiunque senza un percorso, senza coerenza e senza una visione condivisa è un modo deprecabile di intendere l’impegno pubblico, che finisce per allontanare le persone dalle istituzioni, dalla politica e dagli stessi partiti. Il riferimento, da ultimo, è al caso dell’ex consigliere di maggioranza Cuzzocrea che dopo aver tentato di farsi accogliere a destra adesso prova a trovare rifugio in Casa Riformista”.

“Il Pd – conclude la nota – rivendica una linea chiara: serietà, trasparenza e rispetto degli elettori. Le candidature devono nascere da un impegno reale sul territorio, da valori riconoscibili e da una storia politica coerente, non certo da operazioni dell’ultima ora dettate esclusivamente dall’opportunità e dalla convenienza. Quanto di più lontano possibile dalla politica intesa come servizio e nel senso più autentico e alto della sua funzione”.

Leggi anche

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Elezioni ComunaliReggio Calabria Politica

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?