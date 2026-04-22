Elezioni – Dopo il no di Cannizzaro, Cuzzocrea trova nuovamente Casa (Riformista) a sinistra

Prima il tentativo di sbarcare nel centrodestra. Poi il no secco di Francesco Cannizzaro. Adesso, chiusa quella porta, per Pino Cuzzocrea si apre subito una nuova pista politica, che lo riporterebbe nel centrosinistra. Secondo indiscrezioni che circolano nelle ultime ore infatti, il consigliere comunale sarebbe infatti vicino a un ingresso nella lista Casa Riformista.

La vicenda fa rumore soprattutto per la sua rapidità. Fino a pochi giorni fa, Cuzzocrea veniva indicato a un passo dalla lista Ogni Giorno Reggio Calabria, area centrodestra.

Uno scenario che però si è fermato davanti alla linea tracciata da Cannizzaro, lo stesso candidato a sindaco di centrodestra che nelle scorse settimane aveva già stoppato il caso Merenda, ribadendo di non voler candidare nelle sue liste esponenti eletti dall’altra parte e pronti a cambiare campo all’ultimo momento.

Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, il passaggio in Casa Riformista assumerebbe connotati particolari a causa della volontà del consigliere comunale di maggioranza di aderire al progetto del centrodestra candidandosi con la lista ‘Ogni giorno Reggio Calabria’

Cannizzaro però, dopo aver chiuso su Merenda, ha deciso di fare lo stesso anche con Cuzzocrea seguendo la linea della coerenza. E adesso resta da capire se il ritorno nel centrosinistra del consigliere delegato alla pubblica illuminazione resterà solo un’indiscrezione oppure diventerà una candidatura vera.