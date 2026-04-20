Elezioni, Cuzzocrea verso il passaggio nel centrodestra? Cannizzaro: ‘Non mi risulta’

A pochi giorni dalla presentazione delle liste in vista delle elezioni comunali (scadenza fissata per sabato 25 aprile alle ore 12) rumors riportano di un possibile nuovo ingresso nel centrodestra reggino.

Secondo indiscrezioni raccolte nelle ultime ore, il consigliere comunale di centrosinistra Pino Cuzzocrea potrebbe passare nell’altra coalizione, con un’eventuale candidatura nella lista “Ogni Giorno Reggio Calabria” in vista delle prossime elezioni amministrative.

Si tratta della lista promossa dal consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia Domenico Giannetta, il quale starebbe dialogando da settimane con Cuzzocrea per verificare il possibile ingresso all’interno della lista “Ogni Giorno Reggio Calabria”.

Si tratta, al momento, di voci e movimenti tutti da verificare. Ma il solo affacciarsi di questa ipotesi riporta subito alla mente il recente “caso Merenda”, esploso e chiuso nel giro di poche ore.

In quel caso, la candidatura di Massimiliano Merenda con Noi Moderati era stata stoppata in modo netto dal candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro, che aveva tracciato una linea politica precisa: nessuno spazio a chi ha condiviso il percorso amministrativo del centrosinistra negli ultimi anni scegliendo di spostarsi all’interno del centrodestra a pochi giorni dalla presentazione delle liste.

Uno schema che, se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, potrebbe riproporsi anche stavolta. Alla domanda diretta sulla possibile adesione di Cuzzocrea al centrodestra, Cannizzaro ha però risposto di non essere a conoscenza di questo scenario, chiarendo che non gli risulta alcun ingresso del consigliere comunale di centrosinistra nella coalizione che lo sostiene.

Parole che, di fatto, sembrano raffreddare subito la pista. Anche perché la posizione di Cuzzocrea presenta elementi simili a quelli che avevano portato allo stop su Merenda. Ad oggi, infatti, Cuzzocrea è un consigliere comunale di maggioranza, eletto nel 2020 con il centrosinistra, e ricopre anche il ruolo di delegato alla pubblica illuminazione.

Per questo, un suo eventuale passaggio dall’attuale coalizione di governo cittadino al centrodestra rischierebbe di aprire tensioni politiche e malumori interni, soprattutto tra quei candidati che da mesi lavorano alla composizione delle liste e al radicamento del progetto alternativo al centrosinistra.

In una fase così delicata, con il termine per la presentazione delle candidature ormai vicino, un’operazione di questo tipo potrebbe infatti essere letta da una parte del centrodestra come una forzatura politica. Ecco perché, anche in questo caso, il possibile approdo di Cuzzocrea nella coalizione avversaria potrebbe restare soltanto un’ipotesi e non tradursi in una candidatura reale.