Brancaleone, concluso con successo il corso di per Guide Escursionistiche Ambientali

le nuove 16 guide avranno il compito di condurre gli escursionisti alla scoperta del territorio Italiano e nello specifico calabrese

Il corso di formazione GAE ha avuto inizio nel dicembre scorso, partito con la presentazione ufficiale del programma formativo, dei docenti e degli istruttori e dei metodi di insegnamento e formazione, che si è svolto presso la Biblioteca Comunale Cesare Pavese a Brancaleone, dove erano presenti i vertici di Accademia dei Casali APS, Vanessa Lorusso e Fabio De Santis, e all’interno dell’incontro, in collegamento da remoto, ricordiamo il prezioso intervento del Presidente Nazionale Assoguide Luca Berchicci, che ha posto i saluti e gli auguri ai presenti.

Il corso di formazione GAE nell’Area Grecanica e nella Locride

Il Corso di Formazione erogato da Accademia Dei Casali APS con il supporto della Pro Loco di Brancaleone, Kalabria Experience ed il Patrocinio gratuito di Assoguide ha coinvolto numerosi comuni dell’Area Grecanica e della Locride con lezioni frontali e prove su campo che hanno contribuito a promuovere e valorizzare i territori.

Mesi di lezioni, di insegnamento e di amicizia che si è instaurata tra tutte le 16 aspiranti guide, grazie al coinvolgimento dei docenti che a vario titolo hanno svolto un ruolo fondamentale in questo percorso formativo professionale e di alta qualità, con un parterre di esperti e personalità di alto profilo.

lo svolgimento degli esami finali, conclusosi il 7 Giugno 2026, ha coronato questo impegnativo ed appassionante percorso formativo che ha dato così il benvenuto a 16 nuove Guide Ambientali Escursionistiche che avranno il compito di condurre gli escursionisti alla scoperta del territorio Italiano e nello specifico Calabrese.

Brancaleone protagonista del percorso formativo

Protagonista indiscussa è stata la cittadina di Brancaleone ed il suo comprensorio con la Storica Dimora del confino di Cesare Pavese Brancaleone di Tonino Tringali che ha ospitato gran parte delle aule previste dal programma formativo.

I Comuni ed i territori interessati dal programma sono stati anche: Staiti, Ferruzzano, Bova, Bova Marina, Bruzzano Zeffirio, Campo Calabro, Motta San Giovanni, Samo, Palizzi, Condofuri, protagonisti con i loro territori, siti di interesse naturalistico, geologico, storico, archeologico e paesaggistico per le didattiche su campo che hanno creato un grande movimento attorno alle tematiche e metodi di studio applicati, per dare tutti gli strumenti necessari agli aspiranti guide.

Le Associazioni coinvolte nel programma: CiMa GReCA, Rudina, Associazione Culturale Help, Blue Conservancy, Caretta Calabria Conservation, Calabria Condivisa e Pro loco di Bova marina.

I partner sostenitori del corso a cui vanno i ringraziamenti degli organizzatori sono stati: Leonida Edizioni di Domenico Polito, Mister Risparmio Brancaleone, Caffè Santo Antonio di Leo e Andrea Morabito, Profumeria Da Mary Perrone Brancaleone.

Il Patrocinio gratuito di: Parchi Marini Regionale Costa dei gelsomini, Associazione Italiana INEA, C.A.I. sez. Reggio Calabria, Palazzo Spinelli-Firenze, Jonica Holidays – Consorzio Operatori Turistici Riviera dei Gelsomini, Associazione Culturale Help, Camminare Liberi, Ecopsichè, EPLI Calabria, Suraci Group, Iaria Viaggi.

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In conclusione, possiamo affermare che questa prima edizione è stata un successo senza altri precedenti, che ha garantito massima professionalità e alta formazione per le nuove guide che solcheranno i sentieri dell’Aspromonte e non solo