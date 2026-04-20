Circoscrizioni a Reggio, Mimmo Praticò: ‘Sono a disposizione’. Muraca in campo, con il Pd o senza

Una domenica di riposo per il centrosinistra, utile per distendere i nervi. La riunione di sabato ha lasciato strascichi, soprattutto sull’asse Pd – Casa Riformista con la lite plateale tra Giuseppe Sera e Giuseppe Panetta, nata sulla mancata volontà dei dem di dare l’ok per Giovanni Muraca candidato alla presidenza della presidenza della Seconda Circoscrizione, vale a dire Reggio Est (Trabocchetto–Condera–Spirito Santo).

Un paradosso che ha sorpreso, considerato che il resto della coalizione aveva dato il benestare alla candidatura di Muraca, il Pd sembra però voler fare la voce grossa, indicando Giando Caridi e negando la possibilità a Casa Riformista di esprimere la propria preferenza.

Per tutta risposta, Muraca è pronto a scendere in campo ugualmente, in autonomia o in accordo con altri pezzi della coalizione, con l’accordo con il Pd che andrebbe in frantumi. Da ambienti vicini all’ex consigliere regionale filtra la certezza che Muraca sarà comunque in campo, al Pd la possibilità di evitare in extremis quella che sarebbe una clamorosa frattura.

Ancora da sciogliere anche il nodo della Quinta circoscrizione. Qui Maurizio Chiarolla, vede le proprie quotazioni insidiate dall’architetto Aldo Azzarello anche se rimane in posizione di vantaggio.

Per la Circoscrizione Centro, Mimmo Praticò vola verso la candidatura alla presidenza. Non è passata inosservata la sua presenza ieri all’inaugurazione della segreteria di Mimmo Battaglia: a precisa domanda, Praticò non si è sottratto.

“Concreta possibilità che sia il candidato alla presidenza della Circoscrizione centro? Questo solo Gesù Cristo me lo può dire, io non sono in grado. Mi hanno chiesto di mettermi a disposizione per la mia città.

Chiunque me l’avesse chiesto, io non guardo mai colore e altro, avrei detto sì, come ho fatto negli ultimi quarant’anni. Per cui sono qui, se abbiamo voglia di lavorare, io sono pronto a dare una mano, se non abbiamo voglia di lavorare, vuol dire che ognuno torna a casa sua”, le parole dell’ex presidente della Reggina.

Come già riportato su queste pagine, a Reggio Sud, invece, la coalizione ha chiuso l’accordo sul profilo di Luigi Rosace. Fumata bianca anche per Reggio Nord, dove il profilo scelto è quello del consigliere comunale delegato alle circoscrizioni Giuseppe Giordano.