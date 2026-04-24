Serie D: Milazzo-Reggina, designato l’arbitro dell’incontro

La Reggina si prepara a un nuovo appuntamento, quello con il Milazzo in trasferta arriva a due giornate dalla chiusura del campionato regolare. Le speranze di aggancio alla vetta sono ridottissime, ma comunque gli amaranto dovranno fare il proprio dovere e capire quello che accadrà sugli altri campi.

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Il direttore di gara

Sarà Marco Gambirasio della sezione AIA di Bergamo a dirigere Milazzo-Reggina, gara valida per la trentaduesima giornata del girone I di Serie D. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Pascoli di Macerata e Riccardo Trionfante di Torino.

Conferenza stampa Torrisi

“AS Reggina 1914 comunica che sabato 25 aprile alle ore 12, presso la sala stampa del Centro Sportivo Sant’Agata, si terrà la conferenza stampa pre gara di mister Alfio Torrisi“.

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