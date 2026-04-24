Reggina: intanto due vittorie, sarebbe grave farsi trovare impreparati

La Reggina deve pensare prima a se stessa, ma con un occhio inevitabilmente rivolto anche a ciò che accade sugli altri campi e anche all’esterno. Perché in questo finale di stagione nulla può essere dato per scontato insieme alla vicenda legata al Messina che potrebbe rischiare di avere effetti tutt’altro che marginali sulla classifica, almeno questo è quella che inizia a circolare.

Al momento si rincorrono ipotesi, scenari, possibili penalizzazioni o ribaltoni. Tutto ancora nel campo delle supposizioni, ma abbastanza per tenere alta l’attenzione. La sensazione è che qualcosa accadrà, da capire se le eventuali decisioni possano incidere in maniera significativa sugli equilibri della classifica finale in generale o solo per una sua parte.

Ecco perché, in casa amaranto, diventa fondamentale non farsi trovare impreparati. La squadra deve pensare esclusivamente al terreno di gioco, con un obiettivo chiaro e senza margini di errore: vincere le ultime due partite. Sei punti che oggi non rappresentano solo un traguardo, ma una vera e propria necessità.

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Le recenti prestazioni, però, non fanno dormire sonni tranquilli. La Reggina delle ultime settimane è apparsa poco brillante, a tratti fragile, lontana da quella continuità che servirebbe in un momento così delicato. Emblematico quanto visto al Granillo contro il Paternò, già retrocesso: una gara complicata oltre le previsioni e risolta solo a venti minuti dalla fine.

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Per questo serve un cambio di passo immediato, mentale e tecnico. Perché aspettare eventuali sviluppi extracampo senza fare il proprio dovere rischia di trasformarsi in un boomerang. Al contrario, arrivare a quota piena nelle ultime due uscite consentirebbe alla Reggina di farsi trovare eventualmente pronta, per poi vedere quale sarà lo scenario che si prospetta. Prima il campo, poi il resto, perchè le due strade potrebbero incrociarsi.