Come preparare la peperonata: la ricetta tipica e gustosa
Ognuno ha una sua variante, ma la bontà della peperonata resta indiscutibile
20 Maggio 2017 - 13:00 | Redazione
Peperonata, un piatto estivo e davvero profumato, a base di peperoni, melanzane, pomodori, basilico, patate, che trae le sue antiche origini dalla cucina siciliana.
La pietanza si è poi diffusa in varie regioni, e in diverse varianti, affermandosi man mano come specialità calabrese, passando tra famiglie popolari e aristocratiche. I peperoni sono un ortaggio molto amato nella nostra terra, per il loro sapore unico e deciso. Questi infatti vengono cucinati in tanti modi, alla griglia, al forno, ripieni, con la pasta e tanto altro.
RICETTA
Ingredienti
- Melanzane 4
- Peperoni papacelli 8
- Patate 1 Kg
- Pomodori ½ Kg
- Olio extravergine di oliva
- Foglie di basilico
- 1 cucchiaino di sale.
Preparazione
Iniziamo lavando accuratamente tutti gli ortaggi. Tagliamo a cubetti le melanzane, saliamole e scoliamole in uno scolapasta per qualche ora.
Nel frattempo, tagliamo a tocchetti le patate e i peperoni. Poi friggiamo le patate in abbondante olio extra vergine di oliva. Nello stesso olio cuciniamo i peperoni e dopo averli salati, li scoliamo e passiamo dunque alla cottura delle melanzane.
Una volta tolte le melanzane nell’olio di cottura, cuociamo per qualche minuto il pomodoro tagliato a pezzi. Infine aggiungiamo tutti gli ortaggi per ultimarne la cottura. Decoriamo il tutto con foglie di basilico fresco, che daranno al nostro piatto un tocco di profumo in più!
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