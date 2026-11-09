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Cultura, memoria e tradizioni a Reggio: la III Circoscrizione sostiene le iniziative del territorio

Commissione Cultura della III Circoscrizione: il 15 novembre omaggio a Natale De Grazia a Gallico Superiore, dal 5 dicembre presepi e sapori a Gallico Marina

09 Novembre 2026 - 18:42 | Comunicato Stampa

Undici persone posano in una sala con scaffali metallici, con la locandina del Borgo dei Presepi sul tavolo davanti a loro

Nel corso della seduta del 6 novembre 2026 della Commissione Attività Culturali, Sportive e Ricreative, presieduta da Martina Tripodo, sono stati approfonditi due importanti progetti che vedranno protagonista il territorio di Gallico, accomunati dal valore della cultura, della memoria e della partecipazione.

Una serata per il Comandante De Grazia

Il primo appuntamento è previsto per domenica 15 novembre alle ore 17:00, presso l’Oratorio Don Bosco di Gallico Superiore, con una serata dedicata alla memoria del Comandante Natale De Grazia, promossa dalle associazioni Genea e Quadrifoglio.

L’iniziativa prevede una performance pittorica dell’artista Chiara Li Pera, quale omaggio al Comandante Natale De Grazia, accompagnata da momenti musicali a cura di Liber Arte. Un’occasione per mantenere viva la memoria attraverso il linguaggio dell’arte e della cultura.

Locandina della serata per il Comandante Natale De Grazia all'Oratorio Don Bosco di Gallico Superiore, 15 novembre 2026, ore 17:00

Il Borgo dei Presepi 2026

Il secondo progetto è “Il Borgo dei Presepi 2026 – Il presepe che vorrei”, promosso dall’Associazione Culturale AncorArte. L’iniziativa si svolgerà a Gallico Marina, presso Borgo Cecilia, dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 e proporrà un percorso dedicato alla riscoperta delle tradizioni natalizie, della memoria e dell’identità del borgo.

Un aspetto importante del progetto sarà il coinvolgimento delle scuole, fondamentale per avvicinare i più giovani alle tradizioni natalizie e renderli parte attiva della valorizzazione del territorio.

La manifestazione sarà arricchita dal Gallico Christmas Village, in programma dal 5 all’8 dicembre, e offrirà ai visitatori un’esperienza che andrà ben oltre la semplice esposizione dei presepi: sono previsti momenti di intrattenimento, una suggestiva Via dei Sapori dedicata alle specialità gastronomiche e alle eccellenze del territorio, oltre a spazi espositivi dedicati all’artigianato e alle produzioni creative, con la partecipazione di espositori e realtà locali.

Locandina de Il Borgo dei Presepi 2026, «Il presepe che vorrei», a Borgo Cecilia, Gallico Marina, dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Un progetto che punta sulla collaborazione e sul coinvolgimento di diverse realtà associative e territoriali, anche al di fuori dei confini della III Circoscrizione, nella consapevolezza che fare rete e unire le energie rappresenti un valore aggiunto per la riuscita di iniziative di questa portata.

Le dichiarazioni

«Come III Circoscrizione accogliamo e abbracciamo con entusiasmo entrambe le iniziative, riconoscendone il valore culturale, sociale e identitario. Crediamo fortemente che le associazioni rappresentino una risorsa preziosa per il territorio e che il loro impegno sia fondamentale per creare occasioni di aggregazione, custodire le nostre radici e promuovere la crescita della comunità», afferma il Presidente F.F. Bruno Germanò.

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«Un sentito e doveroso ringraziamento va a Marco Borruto, presidente dell’associazione Genea; Fabrizio Currò, segretario dell’associazione Quadrifoglio; Antonello Panzera, presidente di AncorArte; e Aldo De Caridi, presidente di Borgo Cecilia, per l’impegno, la passione e la sensibilità dimostrati nella promozione di iniziative che arricchiscono il nostro territorio.

«La cultura, la memoria e le tradizioni sono patrimonio di tutti: valorizzarle significa investire nel futuro del nostro territorio», conclude la presidente della commissione Attività Culturali, Sportive e Ricreative, Martina Tripodo.

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