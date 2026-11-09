Cilea Opera Festival: al basso coreano Gwangguen Noh il primo premio del Concorso Lirico Internazionale

Si è conclusa il 6 novembre, al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, la seconda edizione del Concorso Lirico Internazionale “Cilea Opera Festival”, che ha riunito giovani interpreti provenienti da numerosi Paesi del mondo. Un appuntamento che conferma la vocazione internazionale del Festival e il suo impegno nella valorizzazione delle nuove voci della lirica. Il concerto finale ha offerto al pubblico l’occasione di ascoltare i finalisti al termine di un intenso percorso di selezione, mettendo in luce altissima preparazione musicale e notevoli qualità vocali e personalità interpretative.

A valutare i concorrenti è stata la giuria presieduta dal M° Giuseppe Filianoti, affiancato dal M° Gaetano Tirotta e dal M° Massimiliano Becco Gagliardo.

I vincitori del concorso

Il primo premio è stato assegnato al basso coreano Gwangguen Noh. Il secondo premio è andato al soprano coreano So Ry Kim, che ha ricevuto anche il Premio “Giulia Chiarella”, donato dalla famiglia. Il basso cinese Qiang Rao si è aggiudicato il terzo premio, mentre al soprano greco Nikoleta Kapetanidou è stato conferito il Premio speciale “Cilea Chamber”.

A questi riconoscimenti si è aggiunto il Premio Fondazione “Aurelia e Giuseppe Lamberti-Castronuovo”, assegnato al tenore rumeno Paul Celmare. Un riconoscimento nato a sorpresa da un ulteriore gesto di generosità del dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, che ha voluto mettere a disposizione una nuova borsa di studio, offrendo un’altra concreta opportunità di sostegno al talento.

Al dott. Lamberti Castronuovo va il sentito ringraziamento del Festival per il prezioso contributo, per le borse di studio destinate ai vincitori: un sostegno che accompagna la crescita dei giovani artisti e testimonia una particolare sensibilità verso la cultura e la formazione musicale.

I ringraziamenti e il prosieguo del Festival

Un ringraziamento speciale è rivolto alla pianista Grazia Maria Danieli, che ha accompagnato tutti i concorrenti nelle giornate del concorso, mettendo a disposizione competenza, sensibilità musicale e grande dedizione.

La direzione artistica del M° Alessandro Tirotta esprime inoltre la propria gratitudine alla giuria per l’attento lavoro svolto e alla famiglia Chiarella Marra per l’affetto, il sostegno e la collaborazione, nonché per l’accoglienza riservata al concorso nel Salone “Giulia Chiarella” di Dimora Marra, Palazzo Bolani, sede delle prove di selezione.

La conclusione del concorso rappresenta un nuovo momento significativo nel percorso del Cilea Opera Festival: un luogo d’incontro tra esperienze, culture e sensibilità artistiche diverse, unite dalla passione per l’opera e dal desiderio di costruirne il futuro. Il Festival prosegue oggi con il Concerto “Cilea Drink” al Museo del Bergamotto e domani a Palmi con il recital Pianistico di Isotta Colasanti.