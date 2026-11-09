Da Al Pacino a Toni Servillo, Pentedattilo conquista il grande cinema: al via le riprese di ‘Casa d’altri’

Il borgo reggino si trasforma e torna agli anni '50. Dopo “Captivated”, dall'11 novembre al via le riprese di “Casa d'altri” con Toni Servillo e Vanessa Scalera. La Calabria Film Commission continua ad attirare grandi produzioni sul territorio

Da Hollywood al grande cinema italiano, nel giro di poche settimane. Pentedattilo si prepara ad accogliere un’altra importante produzione cinematografica, confermandosi una delle location più affascinanti della Calabria.

Il piccolo borgo dell’area grecanica, arroccato sotto la spettacolare rupe a forma di cinque dita, sembra vivere una nuova stagione. Le sue stradine, le case di pietra e gli scorci di un luogo quasi sospeso nel tempo stanno diventando lo scenario ideale per raccontare storie destinate al grande schermo.

Dopo le riprese di “Captivated”, il film internazionale con Al Pacino e Katie Holmes, adesso è il turno di Toni Servillo, uno degli attori italiani più conosciuti e premiati, protagonista di “Casa d’altri”, il nuovo film diretto da Gianluca Jodice.

Un doppio appuntamento ravvicinato che accende i riflettori su Pentedattilo e conferma la crescente capacità del territorio reggino di attrarre produzioni cinematografiche di primo piano.

Toni Servillo a Pentedattilo: dall’11 novembre le riprese di “Casa d’altri”

Il primo ciak è previsto per mercoledì 11 novembre 2026. Il film, diretto da Gianluca Jodice e prodotto da Indigo Film, con il sostegno della Calabria Film Commission, vedrà Toni Servillo interpretare un anziano sacerdote, mentre Vanessa Scalera vestirà i panni di una lavandaia.

La produzione resterà a Pentedattilo per circa un mese, prima di trasferirsi a Roma. La fotografia è affidata a Daniele Ciprì. “Casa d’altri” è tratto dall’omonimo racconto di Silvio D’Arzo, pubblicato postumo nel 1953 e considerato una delle opere più significative della narrativa italiana del Novecento.

Al centro della storia c’è l’incontro tra un vecchio sacerdote e un’anziana donna che, attraverso una domanda apparentemente semplice, mette in discussione le certezze spirituali dell’uomo.

Nell’adattamento cinematografico, l’ambientazione appenninica del racconto originale lascia spazio a un piccolo borgo meridionale segnato dallo spopolamento. Ed è proprio qui che Pentedattilo diventa molto più di una semplice location: il suo silenzio, le abitazioni antiche e l’atmosfera del paese entrano direttamente nella narrazione.

Da Al Pacino a Toni Servillo: Pentedattilo sempre più protagonista

Soltanto pochi giorni fa, CityNow aveva raccontato l’arrivo nel reggino di “Captivated”, la produzione americana diretta da Dito Montiel e dedicata al rapimento di John Paul Getty III, avvenuto nel 1973.

Nel cast figurano Al Pacino, Katie Holmes, Toby Kebbell e l’attore reggino Saverio Malara. Per il borgo erano state programmate nove giornate di riprese, nell’ambito di una lavorazione che coinvolge anche Roma.

La presenza di Al Pacino nel cast non significa necessariamente che l’attore americano sia arrivato a Pentedattilo, ma il valore della produzione resta evidente.

Adesso, con l’arrivo del film interpretato da Servillo, il borgo torna ancora una volta al centro dell’attenzione cinematografica.

Due produzioni di primo piano, una americana e una italiana, concentrate nello stesso piccolo angolo di Calabria. Un risultato tutt’altro che scontato per un paese che per decenni ha dovuto fare i conti con l’abbandono e lo spopolamento.

Calabria sempre più set a cielo aperto: il ruolo della Film Commission

Quello di Pentedattilo non è un caso isolato. Reggio Calabria e la sua provincia stanno diventando sempre più frequentemente location per il cinema e la televisione.

Basti pensare alle riprese di “Madre Terra – Il Segreto delle Origini”, la nuova fiction Mediaset diretta da Cinzia TH Torrini, con protagonisti Cristiano Caccamo ed Elda Pardo.

Una produzione che ha attraversato numerosi luoghi della provincia reggina, da Condofuri a Gerace, passando per Palmi, il Lungomare di Reggio Calabria e la stessa Pentedattilo.

Proprio Caccamo, intervistato da CityNow durante le riprese, aveva sottolineato quanto il cinema possa rappresentare una straordinaria occasione di promozione e crescita per la Calabria, anche attraverso nuove opportunità lavorative per i giovani.

In questo percorso emerge l’importante lavoro portato avanti dalla Calabria Film Commission, che sta contribuendo ad attirare produzioni nazionali e internazionali, valorizzando il patrimonio paesaggistico, storico e culturale della regione.

Non si tratta soltanto di portare attori famosi in Calabria o di mostrare sullo schermo panorami suggestivi. Ogni produzione può rappresentare un’occasione per il territorio, dai professionisti del settore alle strutture ricettive, fino alle attività locali.

E per Pentedattilo, con la sua storia e il suo fascino unico, è anche un modo per raccontarsi al mondo.

Da Al Pacino a Toni Servillo, passando per le produzioni televisive: il cinema continua a scegliere la Calabria. E il piccolo borgo sotto la rupe a forma di mano si sta ritagliando un ruolo sempre più importante in questa nuova stagione.

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