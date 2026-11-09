Arpal Calabria, sottoscritta l’ipotesi di accordo integrativo. Fp Cgil: ‘Determinante il nostro contributo’

"Continueremo a essere il presidio fondamentale di garanzia, trasparenza e tutela rigorosa di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori" la nota

È stata sottoscritta oggi l’ipotesi di Accordo Integrativo per Arpal Calabria. La FP CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Fp Cgil Calabria Ferdinando Bruno Schipano, dalla Segretaria Fp Cgil Area Metropolitana Francesca Galatti e dalla dirigente Paola Palermo, ha offerto un contributo di merito sostanziale e determinante per l’approvazione del testo, ponendo al centro del dibattito il principio imprescindibile della trasparenza e il controllo sull’equa destinazione ed effettiva fruizione delle risorse contrattuali.

Un passo importante e determinante per il sindacato che commenta:

«Torniamo al tavolo della delegazione trattante con rinnovata determinazione, all’esito di un periodo di assenza coerente e consapevole. Una scelta maturata a seguito della mancata sottoscrizione del precedente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), che abbiamo ritenuto di non siglare in quanto fortemente penalizzante per le lavoratrici e i lavoratori. La nostra presenza oggi testimonia che la FP CGIL non abbandona mai i tavoli negoziali quando si tratta di incidere concretamente sulla tutela e sui diritti del personale».

Indennità, flessibilità e buoni pasto

In particolare, Fp Cgil ha preteso e ottenuto l’attivazione di un successivo tavolo di confronto per definire criteri rigidi, oggettivi e trasparenti nell’attribuzione delle indennità. Un intervento doveroso, orientato anche a tutelare le lavoratrici e i lavoratori distaccati o che operano presso la Regione Calabria, soggetti alla valutazione di figure dirigenziali esterne ai ruoli ARPAL.

Inoltre, a fronte di una proposta iniziale dell’amministrazione che fissava l’inizio della flessibilità alle ore 14:52 per chi adotta l’orario di 7 ore e 12 minuti, abbiamo preteso e ottenuto l’uniformazione dell’avvio della flessibilità alle ore 13:30, equiparando così il trattamento a quello previsto per l’orario di lavoro ordinario.

In merito ai buoni pasto, lì dove l’amministrazione sosteneva che la maturazione del buono pasto dovesse decorrere unicamente dalla data di approvazione del Contratto Integrativo Decentrato, la FP CGIL ha fatto valere una corretta interpretazione delle norme contrattuali, sancendo che l’istituto spetta a chiunque lo abbia maturato a partire dal giorno successivo alla firma del CCNL 2022-2024, ossia con decorrenza retroattiva dal 24 febbraio 2026.

I differenziali stipendiali

Fp Cgil sottolinea che la bozza predisposta dalla parte pubblica non prevedeva la copertura finanziaria dei differenziali stipendiali, cioè delle progressioni economiche, in quanto la mancanza delle schede di valutazione individuale degli anni precedenti, criterio prioritario basato sul triennio pregresso, ne avrebbe reso complessa l’applicazione immediata. A tal proposito, la nostra delegazione ha sollecitato l’urgente predisposizione delle schede di valutazione (adempimento prescritto dalla normativa vigente), ponendo le condizioni necessarie affinché l’istituto dei differenziali stipendiali possa essere pienamente attivato e fruibile già a partire dal ciclo contrattuale 2027.

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