Torna ihBS Movie Night: il cinema in lingua originale riparte a Reggio con ‘Next Goal Wins’

Il cinema in lingua originale torna a Reggio Calabria con ihBS Movie Night, la rassegna cinematografica promossa dalla ih BRITISH SCHOOL Reggio Calabria che, per il terzo anno, propone alla città un calendario di proiezioni gratuite e aperte a tutti.

L’iniziativa rinnova l’appuntamento con il grande schermo attraverso una selezione di film capaci di coinvolgere il pubblico con storie, generi e atmosfere differenti. Un progetto che si propone come un’occasione per arricchire le opportunità culturali del territorio, avvicinando Reggio Calabria a una dimensione sempre più internazionale.

La nuova stagione prenderà il via venerdì 13 novembre all’Auditorium Santa Caterina con Next Goal Wins, la commedia sportiva diretta da Taika Waititi e ispirata alla storia della nazionale di calcio delle Samoa Americane. Una storia ironica e coinvolgente che racconta la determinazione, lo spirito di squadra e la capacità di rialzarsi, ricordando come il valore di un percorso non si misuri soltanto attraverso il risultato finale.

Il calendario proseguirà il 4 dicembre con The Christmas Chronicles, il 29 gennaio con Arthur the King, il 19 febbraio con Set It Up e il 19 marzo con The Sheep Detective. Cinque appuntamenti che accompagneranno il pubblico da novembre alla primavera, offrendo occasioni per ritrovarsi e condividere l’esperienza del cinema in lingua originale.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutti. Per partecipare e conoscere eventuali modalità di accesso è possibile visitare la pagina https://www.britishschoolrc.com/Pagina/ihbsmovienight o consultare i canali ufficiali della ih BRITISH SCHOOL Reggio Calabria.