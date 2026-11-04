Torna ihBS Movie Night: il cinema in lingua originale riparte a Reggio con ‘Next Goal Wins’
Dal 13 novembre cinque appuntamenti gratuiti all’Auditorium Santa Caterina. La rassegna della ih BRITISH SCHOOL Reggio Calabria torna con una nuova stagione, per arricchire l’offerta culturale della città e aprire nuove finestre sul mondo
04 Novembre 2026 - 18:22 | di Redazione
Il cinema in lingua originale torna a Reggio Calabria con ihBS Movie Night, la rassegna cinematografica promossa dalla ih BRITISH SCHOOL Reggio Calabria che, per il terzo anno, propone alla città un calendario di proiezioni gratuite e aperte a tutti.
L’iniziativa rinnova l’appuntamento con il grande schermo attraverso una selezione di film capaci di coinvolgere il pubblico con storie, generi e atmosfere differenti. Un progetto che si propone come un’occasione per arricchire le opportunità culturali del territorio, avvicinando Reggio Calabria a una dimensione sempre più internazionale.
La nuova stagione prenderà il via venerdì 13 novembre all’Auditorium Santa Caterina con Next Goal Wins, la commedia sportiva diretta da Taika Waititi e ispirata alla storia della nazionale di calcio delle Samoa Americane. Una storia ironica e coinvolgente che racconta la determinazione, lo spirito di squadra e la capacità di rialzarsi, ricordando come il valore di un percorso non si misuri soltanto attraverso il risultato finale.
Il calendario proseguirà il 4 dicembre con The Christmas Chronicles, il 29 gennaio con Arthur the King, il 19 febbraio con Set It Up e il 19 marzo con The Sheep Detective. Cinque appuntamenti che accompagneranno il pubblico da novembre alla primavera, offrendo occasioni per ritrovarsi e condividere l’esperienza del cinema in lingua originale.
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutti. Per partecipare e conoscere eventuali modalità di accesso è possibile visitare la pagina https://www.britishschoolrc.com/Pagina/ihbsmovienight o consultare i canali ufficiali della ih BRITISH SCHOOL Reggio Calabria.
“Vivi il cinema, ascolta l’inglese!” è l’invito che accompagna questa iniziativa: un’occasione per ritrovarsi davanti al grande schermo e lasciarsi trasportare da storie che arrivano da altre parti del mondo, senza bisogno di andare lontano.
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