Tagli alla scuola, Madeo: ‘Nelle aree interne a rischio il diritto all’istruzione’

"Tagli a 300 posti tra insegnanti e personale Ata. Questo Governo sta penalizzando proprio i settori nevralgici del nostro Paese: la scuola e la sanità" così la Madeo

Tagliare sulla Scuola significa tagliare sul futuro. La legge di bilancio 2027 prevede la diminuzione di docenti e personale in tutto lo Stivale che, secondo le stime della Uil Scuola Calabria, sulla nostra regione peserebbe ben 300 posti tra insegnanti e personale Ata.

Questo significa non solo quasi 300 stipendi in meno, famiglie in difficoltà e contrazione della capacità di spesa, ma anche istituti scolastici sotto organico con il rischio del proliferare di pluriclassi, già fin troppo presenti nelle nostre realtà, e nella peggiore delle previsioni la chiusura di altre scuole specialmente nelle aree interne.

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La manovra e le aree interne

E, a ben guardare, la manovra indigna ma non sorprende. Questo Governo sta penalizzando proprio i settori nevralgici del nostro Paese: la scuola e la sanità. Mentre investe ingenti somme per la spesa militare e lancia trovate singolari come le targhe personalizzate, sull’assistenza sanitaria mette 2,4 miliardi di euro contro i 5,5 proposti inizialmente dallo stesso ministro Schillaci e, sulle scuole, si abbatte come una mannaia penalizzando soprattutto le aree interne, le quali in Calabria ricordiamo rappresentare il 70% del territorio.

Piccoli borghi e spopolamento

Ma cosa avremmo dovuto aspettarci da chi, come soluzione, ha lanciato la proposta di accompagnare i piccoli borghi ad una lenta eutanasia?

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Intanto la Calabria continua a soffrire il dramma dello spopolamento che all’inizio vedeva andare via i nostri giovani, oggi invece ci mette difronte ad una doppia emigrazione: prima le ragazze e i ragazzi e, dopo, il ricongiungimento con i loro genitori che all’età della pensione scelgono di raggiungere i propri figli lasciando questa terra.

Continuare con provvedimenti miopi vuol dire scegliere deliberatamente di privare la Calabria del suo futuro.