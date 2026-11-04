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Fondo piccoli Comuni, dal MIT fino a 737.000 euro per la manutenzione stradale in Calabria

Online l'Avviso 2026 del Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni: alla Calabria fino a 737.000 euro. Istanze dal 10 al 30 novembre sulla piattaforma MIT

04 Novembre 2026 - 16:52 | Comunicato Stampa

Strada Zona Enel Saracinello 2

È online l’Avviso pubblico, per l’anno 2026, recante le modalità di accesso al «Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni», rivolto ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali fino a 150.000 euro.

La dotazione del Fondo per l’anno 2026 ammonta a 10 milioni di euro.

In particolare, per i Comuni della regione Calabria saranno disponibili fino a 737.000 euro totali quale importo massimo dei progetti.

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I Comuni potranno presentare istanza attraverso la piattaforma dedicata al seguente link: https://istanzedigitali.mit.gov.it a partire dalle ore 12.00 di martedì 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 lunedì 30 novembre 2026

Per maggiori dettagli sulle modalità di adesione al bando, https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/fondo-piccoli-comuni-online-lavviso-pubblico-2026

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