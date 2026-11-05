Conferenza Addetti Scientifici, Cannizzaro: ‘Reggio protagonista di sfide internazionali’

“La scelta di Reggio Calabria per un appuntamento di questa rilevanza internazionale conferma che la nostra città può svolgere un ruolo importante nei processi di trasformazione del Paese. Ricerca, innovazione e nuove tecnologie rappresentano opportunità che dobbiamo saper tradurre in investimenti, crescita economica e occupazione qualificata, soprattutto per le nuove generazioni”.

È quanto ha dichiarato il Sindaco Francesco Cannizzaro a margine della giornata conclusiva della Conferenza degli Addetti Scientifici, Spaziali e degli Esperti Agricoli, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sul tema “Dal Laboratorio al Mercato. Tecnologie di frontiera per la prosperità dell’Italia”. All’incontro, ospitato questa mattina al Teatro Francesco Cilea, hanno partecipato il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e rappresentanti del mondo scientifico, accademico e imprenditoriale.

“Ringrazio il Ministro Tajani per aver mantenuto l’impegno assunto al momento del mio insediamento, scegliendo Reggio quale sede della Conferenza. Dopo il G7, la città torna a ospitare un’iniziativa di respiro internazionale. Il nostro obiettivo è fare in modo che queste occasioni contribuiscano a costruire relazioni, attrarre competenze e favorire nuove opportunità di sviluppo”.

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Diplomazia scientifica e cooperazione con il Cnr

Nel corso dei lavori, dedicati al rapporto tra ricerca, diplomazia e sistema produttivo, Tajani ha annunciato l’avvio del percorso per la prima strategia nazionale di diplomazia scientifica e la nascita a Reggio della Confederazione delle associazioni dei ricercatori italiani nel mondo. Al termine della Conferenza è stato inoltre sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Ministero degli Esteri e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, rappresentato dal Presidente Andrea Lenzi, per rafforzare la cooperazione scientifica internazionale.

Tra i temi centrali anche le prospettive dell’industria aerospaziale, con il possibile coinvolgimento della Calabria nel programma lunare Artemis attraverso un’infrastruttura per le comunicazioni spaziali, oggetto di interlocuzioni tra Agenzia Spaziale Italiana, Regione e NASA. Il Presidente Occhiuto ha richiamato le potenzialità del territorio nello sviluppo di un polo aerospaziale e nell’attrazione di investimenti legati all’intelligenza artificiale.

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Il Mezzogiorno, l’università e i giovani

“Il Mezzogiorno deve essere protagonista di queste trasformazioni, non soltanto destinatario di interventi», ha sottolineato Cannizzaro. «Occorre rafforzare il collegamento tra università, ricerca e imprese, valorizzando un patrimonio fondamentale come l’Università Mediterranea. La sfida è creare opportunità professionali che consentano ai nostri giovani di scegliere liberamente di restare o di tornare, senza dover cercare necessariamente altrove le condizioni per realizzare le proprie aspirazioni”.

Export, innovazione e identità produttiva

La Conferenza ha approfondito anche il ruolo della rete diplomatica nel sostegno alle esportazioni e nell’apertura di nuovi mercati, dall’Asia ai Paesi del Golfo e all’America Latina, con particolare attenzione alle opportunità che l’innovazione può offrire all’agricoltura e alle filiere produttive tradizionali.

“Innovare significa anche valorizzare la nostra identità produttiva, rendendo le imprese più competitive e sostenibili. Reggio, grazie alla sua posizione strategica nel Mediterraneo, può rafforzare le proprie relazioni economiche e scientifiche internazionali”, ha aggiunto il Sindaco.