I “vini del vento”: a Borgo Nocille si riscopre la viticoltura di Pellaro

Riscoprire l’antica cultura vitivinicola di Pellaro, salvaguardare un patrimonio agricolo e paesaggistico che rischia di scomparire e immaginare nuove opportunità di sviluppo attraverso il turismo enogastronomico ed esperienziale. Sono questi i temi al centro di “San Martino a Borgo Nocille – I vini del vento, le storie della terra”, l’iniziativa in programma mercoledì 11 novembre, alle ore 18, sulle colline di Pellaro, promossa dall’Associazione Culturale Borgo Nocille in collaborazione con EOS Servizi Ecoturistici.

I “vini del vento” e gli antichi vigneti di Pellaro

La ricorrenza di San Martino, tradizionalmente legata al vino nuovo, offrirà l’occasione per riportare l’attenzione sullo storico vino di Pellaro, un tempo conosciuto e apprezzato anche oltre i confini regionali, ma oggi segnato dal progressivo abbandono dei vigneti e dalla perdita di antiche pratiche agricole. Protagonista dell’incontro sarà il professor Rosario Previtera, agronomo ed esperto di sviluppo locale, che illustrerà le prospettive di recupero e rilancio della viticoltura locale attraverso la proposta dei “vini del vento”. Un’espressione che richiama le particolari condizioni ambientali delle colline di Pellaro, dove sopravvivono antichi vigneti coltivati ad alberello bassissimo, con piante alte anche soltanto quaranta centimetri, adattate alla forza dei venti dello Stretto.

«Da sempre il vino di Pellaro è stato considerato un elemento di attrazione, ma la sua identità si è persa nel tempo insieme all’abbandono delle vigne», osserva Previtera. Per l’agronomo, la sfida è coniugare la salvaguardia della tradizione con nuove strategie di valorizzazione, collegando la produzione vitivinicola al paesaggio, al turismo e alle attività sportive già presenti lungo la costa di Punta Pellaro, come il kitesurf.

Borgo Nocille tra recupero e valorizzazione

Una riflessione che trova una cornice significativa proprio a Borgo Nocille, antico insediamento rurale dove da anni Demetrio Laganà porta avanti un progetto di recupero e rivitalizzazione, restituendo al borgo una funzione di accoglienza e promozione culturale.

Il programma dell’incontro

Il talk sarà introdotto da Mariateresa Marino, per EOS Servizi Ecoturistici, e moderato da Demetrio Laganà, presidente dell’Associazione Culturale Borgo Nocille. Interverranno Giuseppe Marino, presidente della Commissione Controllo e Garanzia del Consiglio comunale di Reggio Calabria, e Giuseppe Cantarella, presidente della IV Circoscrizione – Reggio Sud. Spazio anche a “Le voci della terra”, con le testimonianze di piccoli viticoltori e produttori locali che continuano a custodire pratiche e saperi tramandati da generazioni. A seguire, l’intrattenimento musicale del gruppo etnico Mattanza e una degustazione di prodotti del territorio accompagnati dai vini delle cantine locali.