AIFITEC, successo per l’Open Day a Reggio: formazione e nuove opportunità per il futuro – FOTO

Un pomeriggio dedicato alla formazione, alle opportunità professionali e soprattutto a chi vuole costruire il proprio futuro partendo da nuove competenze. Grande successo per l’Open Day di AIFITEC, che sabato 31 ottobre ha aperto le porte della propria sede di Corso Garibaldi 527, a Reggio Calabria, accogliendo quanti desiderano intraprendere un nuovo percorso professionale o arricchire le proprie conoscenze.

Dalle 15:00 alle 20:00, la struttura è diventata un punto di incontro tra il mondo della formazione e quello del lavoro, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire da vicino i percorsi didattici, confrontarsi sulle proprie aspirazioni e conoscere le opportunità messe a disposizione dall’ente.

Un’iniziativa che ha registrato un riscontro positivo e che conferma quanto sia importante, oggi più che mai, investire nella formazione per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del mercato del lavoro.

Dall’estetica all’assistenza sociosanitaria: le opportunità formative di AIFITEC

Durante l’Open Day, i partecipanti hanno potuto approfondire l’offerta formativa di AIFITEC, conoscere i programmi didattici e ricevere informazioni sui percorsi di qualificazione e specializzazione professionale.

Particolare interesse è stato rivolto ai settori dell’estetica, dell’acconciatura e dell’assistenza sociosanitaria, ambiti nei quali la preparazione professionale rappresenta un elemento fondamentale per acquisire competenze specifiche e avvicinarsi al mondo del lavoro.

Spazio anche agli altri percorsi proposti dall’ente, con l’obiettivo di offrire una panoramica delle possibilità a disposizione di giovani, adulti e di chi desidera riqualificarsi professionalmente.

Non soltanto una giornata di presentazione, dunque, ma un’occasione concreta di orientamento, pensata per aiutare ogni partecipante a individuare il percorso più adatto alle proprie attitudini, ai propri interessi e agli obiettivi lavorativi.

AIFITEC, a Reggio Calabria un punto di riferimento per la formazione professionale

Ente accreditato dalla Regione Calabria per la formazione professionale e Agenzia per il Lavoro, AIFITEC prosegue il proprio impegno nel territorio reggino, puntando su un’offerta formativa attenta all’evoluzione delle professioni e alle richieste del mercato occupazionale.

La filosofia alla base delle attività dell’ente è quella di mettere al centro le persone, valorizzandone capacità e aspirazioni attraverso percorsi che possano trasformare la voglia di imparare in competenze spendibili nel mondo del lavoro.

In questo contesto, iniziative come l’Open Day assumono un valore particolare: permettono di superare le distanze tra chi cerca un’opportunità di crescita e chi può accompagnarlo in un percorso di preparazione professionale.

Il successo dell’appuntamento del 31 ottobre rappresenta quindi un ulteriore stimolo per AIFITEC a proseguire lungo questa strada, rafforzando il rapporto con la città e rendendo sempre più diretto il dialogo con studenti, famiglie e aspiranti professionisti.

Dopo il successo del 2026, l’Open Day di AIFITEC tornerà nel 2027

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Il positivo riscontro ottenuto ha già spinto AIFITEC a guardare avanti. L’ente ha infatti annunciato che l’Open Day sarà riproposto anche nel 2027, con l’intenzione di offrire nuove occasioni di incontro, informazione e orientamento professionale.

Un appuntamento che punta a diventare un punto fermo nel calendario delle iniziative dedicate alla formazione a Reggio Calabria, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio e interessato a conoscere le possibilità offerte dai diversi settori professionali.

Perché scegliere il proprio futuro significa anche sapere quali strade è possibile percorrere. E il primo passo, spesso, è proprio quello di conoscere le opportunità disponibili.

AIFITEC rinnova così il proprio impegno: offrire strumenti, conoscenze e percorsi formativi a chi desidera investire su sé stesso e costruire nuove prospettive professionali, senza dover rinunciare a farlo nella propria città.