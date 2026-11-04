Reggio, FdI nomina Neri Commissario del coordinamento cittadino

In settimana incontrerà i consiglieri comunali e circoscrizionali per un primo confronto e per definire l'agenda politica del partito per la città

Fratelli d’Italia nomina Peppe Neri, commissario del coordinamento cittadino del partito a Reggio Calabria. Una scelta che apre una nuova fase organizzativa e politica, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia sul territorio e rilanciare l’attività del partito in città.

La nomina si inserisce in un percorso di riorganizzazione e consolidamento della comunità politica reggina, in sintonia con il lavoro di strutturazione e radicamento territoriale portato avanti a livello nazionale da Fratelli d’Italia. Un percorso che punta a rendere il partito sempre più presente nei territori, valorizzando amministratori, dirigenti, militanti e nuove energie.

Le parole di Neri: ascolto, confronto e agenda per la città

«Ringrazio il partito per la fiducia accordata e assumo questo incarico con senso di responsabilità e con la consapevolezza del valore politico del mandato che mi è stato affidato – afferma Neri -. L’obiettivo sarà costruire un’agenda di proposte per la città, attraverso un lavoro di ascolto e confronto con le diverse componenti della società reggina, valorizzando anche coloro che con autorevolezza in questi anni, hanno continuato a credere nel progetto politico di Fratelli d’Italia. Già in settimana, incontrerò i consiglieri comunali e circoscrizionali per avviare un primo momento di confronto, condividere le priorità e definire l’agenda politica del partito per la città. Un incontro che rappresenterà il punto di partenza di un nuovo percorso di partecipazione, presenza e iniziativa politica, nel quale sarà fondamentale il contributo di chi opera quotidianamente nelle istituzioni e nei territori in sinergia con il progetto di rilancio di città intrapreso dal sindaco Francesco Cannizzaro».

I ringraziamenti ai vertici del partito

Il neo Commissario ha inoltre voluto sottolineare il valore del sostegno e dell’attenzione dei vertici del partito, rivolgendo un ringraziamento alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al deputato Giovanni Donzelli e al sottosegretario Wanda Ferro per il lavoro e il supporto al percorso politico e organizzativo di Fratelli d’Italia. Augura buon lavoro ad Ersilia Cedro per il nuovo ruolo assegnatole.

La nuova fase del coordinamento cittadino si apre dunque nel segno del raccordo con i diversi livelli della dirigenza di Fratelli d’Italia e della volontà di consolidare una presenza politica strutturata, capace di coniugare il lavoro nelle istituzioni con il confronto costante con la città e le sue realtà sociali.