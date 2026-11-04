City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggio, FdI nomina Neri Commissario del coordinamento cittadino

In settimana incontrerà i consiglieri comunali e circoscrizionali per un primo confronto e per definire l'agenda politica del partito per la città

04 Novembre 2026 - 14:21 | Comunicato stampa

Giuseppe Neri

Fratelli d’Italia nomina Peppe Neri, commissario del coordinamento cittadino del partito a Reggio Calabria. Una scelta che apre una nuova fase organizzativa e politica, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia sul territorio e rilanciare l’attività del partito in città.

La nomina si inserisce in un percorso di riorganizzazione e consolidamento della comunità politica reggina, in sintonia con il lavoro di strutturazione e radicamento territoriale portato avanti a livello nazionale da Fratelli d’Italia. Un percorso che punta a rendere il partito sempre più presente nei territori, valorizzando amministratori, dirigenti, militanti e nuove energie.

Le parole di Neri: ascolto, confronto e agenda per la città

«Ringrazio il partito per la fiducia accordata e assumo questo incarico con senso di responsabilità e con la consapevolezza del valore politico del mandato che mi è stato affidato – afferma Neri -. L’obiettivo sarà costruire un’agenda di proposte per la città, attraverso un lavoro di ascolto e confronto con le diverse componenti della società reggina, valorizzando anche coloro che con autorevolezza in questi anni, hanno continuato a credere nel progetto politico di Fratelli d’Italia. Già in settimana, incontrerò i consiglieri comunali e circoscrizionali per avviare un primo momento di confronto, condividere le priorità e definire l’agenda politica del partito per la città. Un incontro che rappresenterà il punto di partenza di un nuovo percorso di partecipazione, presenza e iniziativa politica, nel quale sarà fondamentale il contributo di chi opera quotidianamente nelle istituzioni e nei territori in sinergia con il progetto di rilancio di città intrapreso dal sindaco Francesco Cannizzaro».

I ringraziamenti ai vertici del partito

Il neo Commissario ha inoltre voluto sottolineare il valore del sostegno e dell’attenzione dei vertici del partito, rivolgendo un ringraziamento alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al deputato Giovanni Donzelli e al sottosegretario Wanda Ferro per il lavoro e il supporto al percorso politico e organizzativo di Fratelli d’Italia. Augura buon lavoro ad Ersilia Cedro per il nuovo ruolo assegnatole.

La nuova fase del coordinamento cittadino si apre dunque nel segno del raccordo con i diversi livelli della dirigenza di Fratelli d’Italia e della volontà di consolidare una presenza politica strutturata, capace di coniugare il lavoro nelle istituzioni con il confronto costante con la città e le sue realtà sociali.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Fratelli d'ItaliaReggio Calabria Politica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?