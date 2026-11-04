Reggio, prosegue il Censimento permanente 2026: in campo i rilevatori comunali

Le famiglie che hanno ricevuto la lettera Istat o la comunicazione sull’APP IO fanno parte del campione selezionato e sono tenute a partecipare

Il Comune di Reggio Calabria informa che proseguono le attività relative all’edizione 2026 del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni che coinvolge esclusivamente il campione selezionato di 3.114 famiglie sul territorio cittadino.

A tal fine, l’Ufficio Comunale di Censimento ricorda che le famiglie che hanno ricevuto la lettera Istat o la comunicazione sull’APP IO fanno parte del campione selezionato e sono tenute a partecipare. Fino al 6 dicembre 2026 lo si potrà fare compilando il questionario autonomamente via web o, in caso di difficoltà, recandosi presso gli uffici secondo le indicazioni ricevute.

Le scadenze e le modalità di compilazione

Dal 12 novembre 2026 sarà possibile compilare il questionario presso il proprio domicilio anche tramite l’ausilio dei rilevatori comunali.

Infine, dal 7 dicembre 2026, fino al termine del Censimento previsto per il 23 dicembre, non si potrà più compilare il questionario in modo autonomo e si dovrà rispondere obbligatoriamente tramite intervista con un rilevatore comunale, presso il domicilio, o con un operatore comunale presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) sito al Palazzo dei Servizi Demografici di via Nicola Calipari n. 2 negli orari di apertura lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 9:30 alle 12:00, e martedì e giovedì, dalle 15:30 alle 17:00. È possibile contattare l’ufficio ai numeri telefonici 0965.3622451-3622452 o scrivere all’indirizzo statistica@reggiocal.it.

Partecipare al Censimento è fondamentale per migliorare i servizi della città e programmare il futuro della comunità. Pertanto, l’amministrazione comunale ribadisce che rispondere è obbligatorio per legge e che la mancata partecipazione comporta una sanzione. Tutte le informazioni sui contenuti del Censimento si possono trovare sul sito dell’Istat al seguente link: https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni.