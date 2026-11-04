Reggina: la giornata speciale di Rosario Girasole… per diversi motivi

Poteva essere una giornata sottotono per Rosario Girasole, soprattutto dal punto di vista emotivo. Per la prima volta, infatti, il giovane difensore della Reggina non ha potuto condividere vigilia, partita e gioie, insieme al fratello Domenico, trasferitosi pochi giorni prima al Campobasso. E invece, quella contro il Ragusa, si è trasformata in una domenica da ricordare.

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Mister Marchionni lo ha schierato titolare, affidandogli anche la fascia da capitano. Un riconoscimento importante per un calciatore che, nonostante la giovane età, sta dimostrando personalità, maturità e un forte senso di responsabilità. E Rosario ha risposto nella maniera migliore, mettendo la firma anche sul tabellino dei marcatori con la rete del 5-2, la seconda personale in questa stagione. Una soddisfazione che ha reso ancora più speciale una giornata già ricca di significati.

Ha proprio ragione il tecnico quando parla di lui: «Un Under che ragiona da Over». Una definizione che fotografa perfettamente il percorso di crescita del difensore amaranto. Non soltanto per quello che dimostra sul terreno di gioco, ma anche per l’atteggiamento e la capacità di assumersi responsabilità. Rosario Girasole continua a crescere. E quella fascia da capitano, accompagnata dal gol, rappresenta molto più di una semplice soddisfazione personale.