Questione multiproprietà. Il pensiero del Ds Ursino su Lotito e il messaggio rivolto ai tifosi della Reggina
Inevitabile che, parallelamente ai risultati sportivi, ci si continui a interrogare sul futuro della società
04 Novembre 2026 - 10:53 | Redazione
Con il trascorrere dei mesi dall’insediamento di Claudio Lotito alla guida della Reggina, cresce tra i tifosi amaranto l’attenzione verso una questione che potrebbe diventare centrale in caso di promozione in Serie C: quella della multiproprietà. Nonostante le ripetute rassicurazioni del patron e la volontà più volte manifestata di costruire un progetto a lungo termine, rimane l’interrogativo su cosa accadrà qualora la squadra dovesse conquistare il ritorno tra i professionisti.
Le attuali norme federali, infatti, non consentono a uno stesso soggetto di detenere partecipazioni in due società professionistiche. Una situazione che coinvolgerebbe direttamente Lotito, già proprietario della Lazio, e che richiederebbe una soluzione in caso di promozione della Reggina.
Ursino rassicura i tifosi: “Lotito tiene molto ai colori amaranto”
Sulla questione interviene il direttore sportivo Beppe Ursino, che attraverso le colonne della Gazzetta del Sud invita la tifoseria alla tranquillità, sottolineando la determinazione dell’imprenditore e la serietà delle sue intenzioni.
“Troverà una soluzione. Non è un investitore di passaggio, ma un imprenditore che vuole creare le condizioni per un progetto a lungo termine. Potrebbe ripercorrere quanto fatto a Salerno. Non mollerà di un centimetro e, quando si mette in testa un obiettivo, fa l’impossibile per raggiungerlo. I tifosi non devono preoccuparsi. Comprendo il loro stato d’animo, ma vi assicuro che Lotito tiene molto ai colori amaranto”.
Parole che puntano a rassicurare un ambiente desideroso di stabilità, dopo anni complicati sul piano societario. Chiaro che oggi la priorità resta il campo, con la Reggina impegnata nella corsa alla promozione che ancora dovrà conquistare. Ma è inevitabile che, parallelamente ai risultati sportivi, i tifosi continuino a interrogarsi sul futuro della società. Un futuro che, nelle intenzioni dichiarate dalla proprietà, dovrebbe essere costruito su basi solide e durature.
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