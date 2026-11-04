Licata-Siracusa 0-3, vittoria a tavolino. Le motivazioni che hanno portato il Giudice Sportivo a questa decisione

Il Licata perde a tavolino la sfida contro il Siracusa. Il Giudice sportivo di Serie D ha accolto il reclamo presentato dalla società aretusea, disponendo la sconfitta per 0-3 dei gialloblù. Una decisione che ribalta il risultato maturato sul campo, dove il Licata si era imposto per 2-1.

Il reclamo del Siracusa e il caso Anzelmo

Al centro della vicenda la posizione di Domenico Anzelmo, calciatore classe 2004, inserito nella distinta del Licata con il numero 28 e schierato dal primo minuto. Il Siracusa, dopo aver presentato tempestivo preannuncio di reclamo, ha contestato la regolarità della posizione del giocatore, sostenendo che il suo tesseramento non fosse stato ancora perfezionato al momento della partita. Per questo motivo, la società azzurra ha chiesto l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 10, commi 1 e 6, lettera a), del Codice di giustizia sportiva, ovvero la perdita della gara a tavolino.

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La verifica sul tesseramento

Il Giudice sportivo, dopo aver esaminato anche le controdeduzioni presentate dal Licata, ha richiesto una verifica ufficiale all’ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Dal riscontro è emerso che Anzelmo «risulta essere tesserato con la società ASD Licata Calcio a decorrere dal 20 ottobre 2026», data successiva a quella della partita contestata. Un elemento decisivo che ha portato all’accoglimento del reclamo del Siracusa e alla conseguente sanzione nei confronti del Licata. Il 2-1 conquistato sul terreno di gioco viene quindi cancellato e sostituito dallo 0-3 a tavolino, con i tre punti assegnati al Siracusa. I gialloblu con la sconfitta a tavolino e quelle maturate sul campo nelle ultime due giornate, dal secondo posto, precipitano al centro della classifica.

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