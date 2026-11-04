Calciomercato: dopo la risoluzione con il Trapani, attaccante alla ricerca di una nuova squadra

Dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, Luca Sasanelli ha deciso di chiudere la propria esperienza con la maglia del Trapani. L’attaccante ha chiesto e ottenuto la risoluzione consensuale del contratto con il club siciliano (22 ottobre scorso) e adesso è alla ricerca di una nuova sistemazione. Centravanti di 1,81 metri, Sasanelli è un giocatore dinamico, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo. La sua struttura fisica e la versatilità tattica gli consentono di essere impiegato sia come punta centrale che, all’occorrenza, come esterno d’attacco.

Nel corso della sua carriera, Sasanelli ha indossato diverse maglie importanti, maturando esperienze anche in Serie C. Tra le parentesi più significative quella con la Fidelis Andria, dove ha collezionato 20 presenze e realizzato 7 reti, dimostrando buone capacità realizzative. Nel suo percorso anche un’esperienza con il Pescara in Serie C, ulteriore tappa di crescita per l’attaccante.

Adesso, dopo la separazione dal Trapani, Sasanelli è libero di valutare nuove opportunità. Un profilo che, per caratteristiche tecniche e duttilità, potrebbe rappresentare una soluzione interessante per le società alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo.