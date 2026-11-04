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Campo largo, Nesci: ‘Patrimoniale e nuovo reddito di cittadinanza, ecco la sinistra che crea debiti’

L'eurodeputato commenta le indiscrezioni sul programma del campo largo: "Pensano di fare cassa sugli italiani e riprendere la strada dell'assistenzialismo"

04 Novembre 2026 - 10:02 | Comunicato stampa

L'europarlamentare Denis Nesci in primo piano con barba e occhiali, in uno studio con luci viola

«Dalle prime indiscrezioni sul programma del campo largo emergono due proposte che meritano una risposta chiara: la patrimoniale sostenuta da Alleanza Verdi Sinistra e il ritorno a una forma di reddito di cittadinanza voluto dal Movimento 5 Stelle. Ancora una volta è chiaro chi vuole lavorare per rendere l’Italia un paese stabile, affidabile, che punta su crescita e conti in ordine e chi pensa di fare cassa sugli italiani e riprendere la strada dell’assistenzialismo».

Lo dichiara Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia e del gruppo ECR, commentando le indiscrezioni di questi giorni sul programma del Campo Largo che sfiderà la coalizione di centrodestra e che è formato da Partito Democratico, Avs, Movimento 5 Stelle e Radicali.

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«In questi quattro anni – spiega Nesci – il Governo Meloni ha lavorato a fondo ed in condizioni estremamente complicate per alleggerire il carico delle imposte sui cittadini: ha ridotto alcune aliquote IRPEF, ha reso strutturale il taglio del cuneo fiscale, ha introdotto riduzioni temporanee delle accise sul gasolio oltre che misure a sostegno delle famiglie e degli investimenti delle imprese, ha eliminato una tassa odiosa come il bollo auto».

Le critiche di Nesci al campo largo

«Dall’altro lato – prosegue Nesci – c’è la solita sinistra: già dalle anticipazioni che emergono sul programma è chiaro come il campo largo voglia invece mettere le mani nelle tasche degli italiani e creare assistenzialismo continuo facendo nuovi buchi nei bilanci dello Stato, come già fatto con il super bonus, creando voragini nei conti pubblici che pagheranno i nostri figli. Invece il governo più longevo della storia che lavora con sicurezza a misure strutturali sempre più apprezzate dagli italiani, con coerenza e affidabilità, senza gettare fumo negli occhi».

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