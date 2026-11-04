4 novembre, Meloni rende omaggio alle Forze Armate: ‘Onore ai nostri caduti. Viva l’Italia’

In occasione del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affidato ai social un messaggio di riconoscenza e vicinanza alle donne e agli uomini che ogni giorno prestano servizio per il Paese.

Un omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per l’Italia, ma anche un richiamo al valore della memoria, del senso di appartenenza e delle responsabilità che accompagnano chi sceglie di indossare una divisa.

“Il 4 novembre è il giorno in cui l’Italia rende onore alla sua storia, alla sua Unità e a tutti coloro che hanno scelto di servire la Patria, anche a costo della propria vita”, scrive la premier.

“Dietro ogni divisa ci sono donne e uomini che hanno fatto una scelta precisa: mettere il bene della Nazione davanti al proprio, assumendosi responsabilità, affrontando sacrifici e, quando necessario, rischiando la vita”.

Il ricordo dei quattro militari morti in Bosnia

Nel suo messaggio, Meloni dedica un pensiero particolare ai quattro militari italiani che hanno perso la vita in Bosnia-Erzegovina, nell’incidente dell’elicottero avvenuto lo scorso 29 ottobre durante la missione EUFOR Althea.

Una tragedia che ha colpito profondamente il Paese e che rende ancora più significativo il ricordo dei caduti in questa giornata.

“In questi giorni, il dolore per la perdita dei nostri quattro militari in Bosnia ci ha ricordato, ancora una volta, quanto possa essere alto il prezzo di questa scelta. E quanto sia importante non considerare mai scontato il coraggio di chi serve l’Italia”.

Le vittime sono Franco Adriano Zecchillo, Simone Ruggia, Claudio Marchesi e Laura Procacci. I funerali solenni si sono svolti ieri, 3 novembre, a Roma, alla presenza delle massime cariche dello Stato. Quirinale+1

“Oggi il nostro pensiero va a loro, a tutti i nostri caduti e alle famiglie che portano nel cuore il peso di un’assenza che nessuna parola potrà colmare”, aggiunge la presidente del Consiglio.

Meloni: “Una Nazione deve custodire la memoria di chi l’ha difesa”

La premier richiama infine l’importanza di tramandare alle nuove generazioni il ricordo di quanti hanno servito il Paese, sottolineando il legame tra memoria, identità nazionale e riconoscenza.

“Perché una Nazione è davvero tale quando sa riconoscere il valore di chi l’ha difesa, custodirne la memoria e trasmettere alle nuove generazioni l’orgoglio di appartenervi”.

Il messaggio si conclude con un ringraziamento rivolto a tutto il personale militare, impegnato quotidianamente in Italia e all’estero.

“A tutte le donne e gli uomini delle Forze Armate, che ogni giorno servono l’Italia con dedizione e coraggio, va la nostra gratitudine”.

Poi le parole conclusive della premier: “Onore ai nostri caduti. Viva le Forze Armate. Viva l’Italia”.