Reggina: contro l’Enna con quale modulo e quali calciatori. Curiosità portieri

La sfida contro l’Enna è ancora lontana e i prossimi allenamenti potranno fornire indicazioni più precise, ma la sensazione è che mister Marchionni sia intenzionato a tornare al modulo abituale. Una scelta che emerge anche dall’analisi della vittoria contro il Ragusa, quando il tecnico ha sottolineato alcune difficoltà incontrate dai suoi calciatori nell’interpretare il nuovo sistema di gioco. Il cambio di modulo non ha prodotto gli effetti sperati, con la squadra che in diverse circostanze non è riuscita a riconoscere le situazioni tattiche. Problemi superati e risolti nel giro di venti minuti, quando una sostituzione (ingresso di Baggi) ha consentito alla Reggina di ritrovare il proprio assetto e le consuete certezze.

Difesa, quanta abbondanza: le scelte di Marchionni

Se il ritorno al vecchio modulo appare probabile, resta aperto il capitolo legato agli uomini da mandare in campo, soprattutto nel reparto arretrato. Partiamo da Lagonigro. Domenica capiremo se la titolarità di Piras è stata occasionale o una scelta anche per il futuro. Rosario Girasole, anche alla luce delle ultime prestazioni, sembra ormai inamovibile. Stesso discorso per Baldan. A complicare piacevolmente le scelte dell’allenatore c’è anche l’arrivo dell’esperto Bruno, certamente intenzionato a ritagliarsi uno spazio importante. Discorso diverso per Lancini, sul quale potrebbero essere fatte valutazioni più attente. Il difensore è diffidato e non è escluso che Marchionni possa decidere di preservarlo in vista del big match del Granillo contro il Sambiase. Attenzione perchè ha recuperato anche il giovane Fazio.

Leggi anche

Centrocampo confermato, in attacco spazio a Guida?

A centrocampo non dovrebbero esserci particolari rivoluzioni. Il tecnico sembra orientato a confermare le proprie certezze, con una risorsa in più: Franchini, finalmente a piena disposizione, rappresenta un’alternativa importante per qualità ed esperienza. In attacco, invece, le indicazioni portano verso Michele Guida al fianco di Andrea Magrassi. La grande prestazione dell’ex Savoia contro il Ragusa, impreziosita da una doppietta e un assist, candida l’attaccante a una maglia da titolare. E’ quello offensivo il reparto più risicato con Reis e Jallow ancora fuori e Alma non al top della condizione dopo il colpo alla spalla.

Le decisioni definitive arriveranno soltanto nei prossimi giorni, ma una cosa appare abbastanza chiara: dopo l’esperimento di domenica scorsa, Marchionni dovrebbe ripartire dalle certezze tattiche che hanno accompagnato la Reggina in questa prima parte di stagione.