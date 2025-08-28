Reggio, il Coordinamento Cittadino di Fratelli d’Italia rafforza il suo organico

Con un comunicato ufficiale, il Coordinamento Cittadino annuncia con grande soddisfazione l’ampliamento del proprio organico, segnando un passo importante verso il rafforzamento delle competenze interne e una maggiore incisività nell’azione sul territorio.

Nomina del dottor Giuseppe Bilardi

Tra le novità più rilevanti, la nomina del dottor Giuseppe Bilardi a Responsabile dell’Area Tematica Economia e Finanza. Figura di comprovata esperienza e professionalità, Bilardi avrà il compito di guidare le analisi e le proposte in ambito economico, contribuendo a delineare strategie sostenibili e orientate allo sviluppo locale.

Nomina dell’ingegnere Sebastian Lipari

Contestualmente, il Coordinamento Cittadino ha designato l’ingegnere Sebastian Lipari come nuovo Responsabile dell’Area Tematica Politiche Europee. Con il suo profilo tecnico e una solida conoscenza delle dinamiche comunitarie, Lipari sarà chiamato a promuovere progetti e iniziative in grado di intercettare opportunità europee a favore del territorio e dei cittadini.

Congratulazioni all’ingegnere Natale Praticò

Il Coordinamento ha inoltre rivolto le proprie congratulazioni all’ingegnere Natale Praticò, recentemente nominato Presidente del Collegio di Garanzia, ruolo fondamentale per assicurare trasparenza, equilibrio e corretto funzionamento degli organi interni. Al neo Presidente, l’organizzazione augura “un proficuo e puntuale lavoro”, auspicando una fruttuosa collaborazione orientata al bene della comunità.

Le nuove nomine testimoniano la volontà del Coordinamento Cittadino di Fratelli d’Italia di dotarsi di una struttura sempre più solida, qualificata e pronta ad affrontare le complesse sfide politiche, economiche e sociali che attendono la collettività nei prossimi mesi.