‘Sulla linea del dovere’: a Melito omaggio ai ferrovieri Ferrigno e Orlando

Martedì 11 agosto 2026 presso la stazione di Melito di Porto Salvo si è svolta la manifestazione “ Sulla linea del dovere” in memoria del capostazione Filippo Ferrigno e del deviatore capo Fortunato Orlando, protagonisti di un gesto di coraggio che, durante la Seconda guerra mondiale, contribuì a evitare una possibile tragedia nel centro abitato.

La manifestazione alla stazione di Melito di Porto Salvo

Manifestazione organizzata dall’Associazione “Pilati 2023” con il patrocinio morale ed economico della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria nella persona del del Vice Presidente Avv. Giacomo Crinò al quale vanno i ringraziamenti dell’Associazione organizzatrice, ringraziamenti anche per il patrocinio del Comune di Melito Porto Salvo e la collaborazione di RFI che ha autorizzato l’affissione della targa e del Circolo “Meli” di Melito P.S.

Moderatore e relatore è stato l’Architetto Federico Curatola. Alla manifestazione hanno partecipato autorità civili e militari.

Il testo della targa

In memoria del Capostazione T. Ferrigno Filippo e del Deviatore C. Orlando Fortunato.

Leggi anche

In data 13 luglio 1943, nell’esercizio delle loro funzioni presso la Stazione Ferroviaria di Melito di Porto Salvo, durante un massiccio attacco aereo dell’aviazione angloamericana causa di un grave incendio ad un convoglio ferroviario, consapevoli della presenza di munizioni ed esplosivi in uno dei vagoni, sprezzanti del pericolo, manualmente sganciavano il vagone contenente i materiali esplodenti e lo spingevano lontano dall’incendio.

Grazie al loro coraggio e alla loro abnegazione veniva posto in salvo, oltre alla stazione stessa, il vicino ospedale Garibaldi e l’intera cittadina.