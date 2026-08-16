Calabria, nascondeva droghe sintetiche negli indumenti intimi: un arresto

Aveva nascosti negli indumenti intimi 35 grammi di droghe sintetiche.

Per questo un uomo è stato arrestato da personale delle Volanti della Questura di Crotone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti hanno sottoposto a controllo il soggetto che avrebbe assunto un atteggiamento sospetto e schivo nonché insofferente alla verifica. Insospettiti da questo comportamento, i poliziotti lo hanno sottoposto a perquisizione personale al termine della quale è stato trovato in possesso di 35 grammi di droghe, tra cui ketamina, ecstasy e MDMA, suddivise in dosi di pronta assunzione e da immettere nel mercato illegale dello stupefacente.

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L’uomo è stato poi posto ai domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria.