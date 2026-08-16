Erasmus+, la Commissione Europea premia Euroformaz e il progetto ‘Digi-Youth Impact’

La Commissione Europea ha approvato il progetto “DIGI-YOUTH IMPACT – Human Rights-Based Digital Youth Work for Democratic Participation”, nell’ambito del programma Erasmus+KA220–Cooperation Partnerships in Youth, affidandone il coordinamento a Euroformaz, organizzazione con sede a Reggio Calabria.

Il progetto coinvolge un partenariato internazionale composto da cinque organizzazioni provenienti da altrettanti Paesi europei. Oltre a Euroformaz (Italia), in qualità di coordinatore, partecipano ARSU Academy for Lifelong Learning and Development e.V. (Germania), Asociación Amigos de Europa (Spagna), Sport Evolution Alliance CRL (Portogallo) ed Ekolojik Girişimcilik ve Sanat Derneği (Turchia). Un network che riunisce competenze nel campo dell’educazione, della partecipazione giovanile, dell’innovazione sociale e della cooperazione internazionale.

Il progetto sarà sviluppato nell’arco di 28 mesi e punta a rafforzare la qualità del lavoro con i giovani attraverso un approccio fondato sui diritti umani, sulla partecipazione democratica e sull’innovazione digitale.

Un riconoscimento di prestigio europeo

L’approvazione del progetto rappresenta un risultato di particolare rilievo, ottenuto al termine di una procedura di selezione altamente competitiva che ha visto confrontarsi candidature provenienti da tutta Europa.

Leggi anche

In questo contesto, Euroformaz si è distinta per l’elevata qualità della proposta progettuale, per la solidità del partenariato internazionale costruito e per la propria consolidata esperienza nella progettazione europea, ottenendo dalla Commissione Europea il ruolo di organizzazione coordinatrice.

Essere coordinatore di un partenariato Erasmus+ significa assumere la responsabilità scientifica, organizzativa e gestionale dell’intero progetto, guidando partner internazionali nello sviluppo di metodologie innovative, strumenti operativi e buone pratiche destinate a rafforzare le politiche europee rivolte ai giovani.

Reggio Calabria protagonista in Europa

Il risultato ottenuto rappresenta un importante riconoscimento non solo per Euroformaz, ma per l’intero territorio reggino.

Grazie a questo progetto, Reggio Calabria sarà al centro di una rete europea di cooperazione, ospitando incontri internazionali, attività formative, workshop, tavoli istituzionali e momenti di confronto che coinvolgeranno esperti, operatori giovanili e organizzazioni provenienti da diversi Paesi europei.

La città rafforza così la propria presenza nelle reti internazionali della formazione, dell’innovazione sociale e della partecipazione giovanile, confermandosi un punto di riferimento nel Mediterraneo per la cooperazione europea.

Euroformaz, un ponte tra la Calabria e l’Europa

Negli ultimi anni Euroformaz ha consolidato un percorso di crescita costante, distinguendosi come una delle realtà italiane più dinamiche nella progettazione europea.

Attraverso i programmi dell’Unione Europea, l’organizzazione contribuisce ad attrarre in Calabria competenze, partenariati internazionali, mobilità, eventi e occasioni di confronto che generano nuove opportunità per giovani, istituzioni, scuole, enti locali e organizzazioni del territorio.

Leggi anche

Ogni progetto coordinato rappresenta un’occasione concreta di crescita e di promozione internazionale della città, contribuendo a valorizzarne l’immagine, il capitale umano e la capacità di costruire relazioni con partner provenienti da tutta Europa.

Euroformaz si conferma così un autentico ponte tra Reggio Calabria e l’Europa, trasformando la progettazione europea in uno strumento di sviluppo, innovazione, internazionalizzazione e valorizzazione del territorio.

Il progetto DIGI-YOUTH IMPACT

L’iniziativa mira a sviluppare un nuovo modello europeo di Digital Youth Work basato sui diritti umani, promuovendo una partecipazione giovanile più inclusiva, consapevole e democratica.

Tra le principali attività previste:

realizzazione di un audit europeo sulla maturità digitale delle organizzazioni giovanili;

sviluppo del primo Framework Europeo sul Digital Youth Work basato sui Diritti Umani ;

; percorsi internazionali di formazione per youth workers;

realizzazione di cinque Civic Innovation Labs nei Paesi partner;

nei Paesi partner; tavoli permanenti di dialogo tra giovani, istituzioni e organizzazioni della società civile;

produzione di strumenti innovativi e raccomandazioni per le politiche giovanili europee.

Le dichiarazioni

Prof. Michele Oliva, Presidente d iEuroformaz

“L’approvazione di questo progetto rappresenta un motivo di grande orgoglio per Euroformaz e per l’intera comunità reggina. Essere selezionati dalla Commissione Europea come coordinatori di un partenariato internazionale, nell’ambito di una delle azioni più competitive del programma Erasmus+, significa vedere riconosciuta la qualità del lavoro che portiamo avanti da anni con professionalità, competenza e una forte visione europea. È un risultato che premia il nostro impegno e dimostra che anche da Reggio Calabria è possibile guidare progetti di respiro internazionale, contribuendo concretamente alla costruzione delle politiche europee dedicate ai giovani”.

Leggi anche

Ing. Dalila Oliva, CEO di Euroformaz

“Questo successo conferma che investire nella qualità della progettazione, nelle relazioni internazionali e nell’innovazioneproducerisultaticoncreti.EuroformazcontinueràalavorareaffinchéReggioCalabriasiasemprepiù riconosciuta come una città aperta all’Europa, capace di attrarre opportunità, ospitare partner internazionali e generare valore per il territorio. Ogni progetto europeo rappresenta una nuova occasione di crescita culturale, sociale ed economica per la nostra comunità“.

Il partenariato europeo

Il progetto DIGI-YOUTHIMPACTè realizzato da un consorzio internazionale composto da:

Euroformaz – Italia ( Coordinatore del progetto )

– Italia ( ) ARSU Academy for Lifelong Learning and Development e.V. – Germania

Asociación Amigos de Europa – Spagna

– Spagna Sport Evolution Alliance CRL – Portogallo

– Portogallo Ekolojik Girişimcilik ve Sanat Derneği – Turchia

Euroformaz consolida il proprio ruolo nella progettazione Erasmus+

Con questo nuovo riconoscimento europeo, Euroformaz consolida il proprio ruolo tra le organizzazioni italiane più autorevoli nel settore della cooperazione e della progettazione Erasmus+, confermando che Reggio Calabria non è soltanto destinataria delle politiche europee, ma può esserne protagonista, guidando partenariati internazionali, promuovendo innovazione e creando opportunità per le nuove generazioni.

L’Europa guarda a Reggio Calabria e, grazie a Euroformaz, la città rafforza la propria vocazione internazionale, diventando un punto di riferimento per la cooperazione, la formazione e lo sviluppo di nuove politiche europee dedicate ai giovani.