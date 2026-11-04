Calabria, case gratis per 10 anni. Occhiuto: ‘Venite a vivere qui, non pagherete un centesimo’ – VIDEO

Una casa gratuita per dieci anni, ristrutturata interamente a spese della Regione. È la proposta lanciata dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che attraverso un video pubblicato sui social invita cittadini e famiglie a trasferirsi nei piccoli borghi calabresi.

L’iniziativa si chiama “Ripopola Calabria” ed è un progetto sperimentale pensato per contrastare lo spopolamento dei centri più piccoli, recuperando immobili inutilizzati e favorendo l’arrivo di nuovi residenti. Sono 50 le prime abitazioni messe a disposizione, distribuite in 26 comuni calabresi. Chi verrà selezionato potrà viverci gratuitamente per dieci anni, dopo gli interventi di ristrutturazione finanziati dalla Regione.

Occhiuto: “Venite a vivere in Calabria a zero euro”

A presentare il progetto è stato lo stesso governatore attraverso un video su Instagram, con un invito diretto a chi sta pensando di cambiare vita.

«Venite a vivere in Calabria a zero euro. È quello che diciamo a quelli che vogliono trasferirsi nei borghi calabresi. È un progetto sperimentale, partito ieri».

Occhiuto ha quindi illustrato le prime opportunità disponibili attraverso il portale regionale.

«È in rete questo sito: ripopola.regione.calabria.it. Potete scegliere le prime 50 case nei borghi calabresi che abbiamo messo a disposizione di quelli che vogliono spostare la residenza in Calabria».

Il presidente ha poi chiarito l’aspetto economico dell’iniziativa:

«Ristruttureremo queste case a spese della Regione, non pagheranno un solo centesimo e avranno la possibilità di stare in queste case per 10 anni gratuitamente».

Come funziona Ripopola Calabria e chi può partecipare

Il progetto prevede il recupero di immobili pubblici abbandonati o inutilizzati, che saranno successivamente concessi in comodato d’uso gratuito per dieci anni. L’iniziativa è rivolta a persone attualmente non residenti in Calabria, interessate a trasferire stabilmente la propria residenza nei borghi aderenti.

Tra i comuni coinvolti figurano anche Grotteria e Santo Stefano in Aspromonte, nel territorio reggino.

Per partecipare è necessario consultare il catalogo degli immobili e presentare la propria candidatura. L’assegnazione non è automatica, ma avviene attraverso una procedura di selezione. Tutte le informazioni e le abitazioni disponibili sono consultabili sul sito ufficiale: Ripopola Calabria.

L’obiettivo della Regione è duplice: restituire vita ai borghi che negli anni hanno perso abitanti e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, offrendo nuove opportunità a chi desidera stabilirsi in Calabria.

A chiudere il messaggio è ancora Occhiuto, con un ultimo invito: