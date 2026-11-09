Reggina: il programma settimanale degli allenamenti. Due sedute a porte chiuse

Aperto a stampa e tifosi fino a giovedi mattina

As Reggina 1914 comunica che gli allenamenti della prima squadra in programma martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 novembre saranno aperti a tifosi e organi d’informazione.

A partire da venerdì 13 novembre, gli allenamenti che precederanno la gara casalinga contro il Sambiase si svolgeranno a porte chiuse.

Di seguito, il programma delle sedute a porte aperte di questa settimana.

Martedì 10 novembre: pomeriggio ore 15:00

Mercoledì 11 novembre: mattina ore 10:30

Giovedì 12 novembre: mattina ore 10:30