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Reggina: il programma settimanale degli allenamenti. Due sedute a porte chiuse

Aperto a stampa e tifosi fino a giovedi mattina

09 Novembre 2026 - 17:43 | Comunicato

Marco Marchionni, allenatore della Reggina a Cantalupa, gesticola a bordo campo con la maglia nera

As Reggina 1914 comunica che gli allenamenti della prima squadra in programma martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 novembre saranno aperti a tifosi e organi d’informazione.

A partire da venerdì 13 novembre, gli allenamenti che precederanno la gara casalinga contro il Sambiase si svolgeranno a porte chiuse.

Di seguito, il programma delle sedute a porte aperte di questa settimana.

Martedì 10 novembre: pomeriggio ore 15:00
Mercoledì 11 novembre: mattina ore 10:30
Giovedì 12 novembre: mattina ore 10:30

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RegginaReggio Calabria Calcio
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