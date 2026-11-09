Amici dei Musei, a Reggio e Messina il convegno nazionale FIDAM sul tema dei ponti

Palazzo Alvaro, Palazzo Zanca e Museo Archeologico: tre giorni di convegno degli Amici dei Musei tra Reggio e Messina sul tema dei ponti, dal 13 novembre. Il programma

La Federazione Italiana degli Amici dei Musei, FIDAM, costituita nel 1975, con sede a Firenze, è una federazione, in forma giuridica di Associazione culturale senza fini di lucro, che riunisce e coordina, nel pieno rispetto della loro indipendenza, oltre 70 associazioni culturali.

Sparse in varie regioni del Paese le Associazioni, benemerite per l’attività di restauro, donazioni e divulgazione in favore del patrimonio culturale italiano, contano centinaia di volontari, i quali mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per la causa della tutela e valorizzazione del patrimonio museale e culturale italiano.

Il convegno nazionale FIDAM, promosso dalle associazioni Amici del Museo di Messina «Franz Riccobono», Amici del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e Amici dei Musei Siciliani, si svolge tra Messina e Reggio Calabria dal 13 al 15 novembre 2026, con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Il tema «Ponti. Infrastrutture, culture, comunità» propone una riflessione sul ponte nelle sue molteplici dimensioni: infrastruttura materiale, opera architettonica e ingegneristica, elemento del paesaggio, ma anche metafora di connessione, dialogo e scambio tra territori, culture e comunità.

La scelta dello Stretto di Messina come scenario del convegno assume un particolare valore simbolico e culturale: un territorio storicamente segnato dall’attraversamento e dalle relazioni tra le due sponde, al centro di una riflessione che intreccia storia, arte, architettura, paesaggio, antropologia e progettualità contemporanea.

Programma di venerdì 13 novembre 2026

Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Sala Perri

Ore 16,30: Registrazione dei partecipanti

Ore 17,00: Presentazione del Convegno – Italo Scaietta, Presidente della federazione Mondiale degli Amici dei Musei e della Federazione Italiana Amici dei Musei

Ore 17,15: Saluti istituzionali – Francesco Cannizzaro, sindaco città metropolitana di Reggio Calabria; Federico Basile, sindaco città metropolitana di Messina

Ore 17,30: Relazione inaugurale – Claudio Strinati, Presidente del Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici del MIC, “La forma del passaggio. Il ponte nell’immaginario dell’arte”.

Ore 18,30: Visita al Museo Diocesano di Reggio Calabria

Programma di sabato 14 novembre 2026

Palazzo Zanca, sede del Municipio di Messina, II sezione del convegno. La prima sessione affronta il tema del ponte attraverso prospettive storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e culturali.

Ore 9,30: Saluti istituzionali – Italo Scaietta, Presidente della federazione Mondiale degli Amici dei Musei e della Federazione Italiana Amici dei Musei; Federico Basile, Sindaco di Messina; Guglielmo Labruto, Presidente Amici del Museo di Messina “Franz Riccobono”; Bernardo Tortorici di Raffadali, Presidente Amici dei Musei Siciliani; Renato Laganà, Presidente Amici del Museo Nazionale di Reggio Calabria; Saluto autorità locali

Ore 10,00 – 12,30: Relazioni

Matteo Fochessati, Curatore Wolfsoniana – Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura – Genova, “Il Ponte sullo Stretto di Armando Brasini tra monumentalismo architettonico e suggestioni scenografiche”.

Anna Vyazemtseva, Assistente Curatore Wolfsoniana – Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura – Genova, “Da Navone a Brasini: il ponte sullo stretto di Messina dall’Unità d’Italia alla Ricostruzione”.

Serena Savelli, Segretaria FIDAM, PhD in architettura del Paesaggio, e Simona Tardi, Segretaria Esecutiva dell’Associazione Aromas Itinerarium Salutis (AIS) – Itinerario Europeo delle Farmacie Storiche e dei Giardini Medicinali, “Agrumi: un ponte fra culture. Hesperides Routes un nuovo itinerario culturale da candidare al Consiglio d’Europa”.

Franco Panzini, Paesaggista e storico del paesaggio, membro del Comitato Scientifico FIDAM, “I Ponti nel giardino”.

Rosanna Trovato, Presidente Archeoclub d’Italia Sede Area Integrata dello Stretto, “Un ponte culturale nello Stretto”.

Calogero Brancatelli, Architetto, Consigliere Comunale e Presidente della I Commissione Consiliare “Mobilità e Lavori Pubblici”, “Un ponte di architetti: da Ernesto Basile a Camillo Autore”.

Ore 14.30: Visita al Museo Regionale “Maria Accascina”

Ore 17.00: Visita al Complesso Monumentale della Protometropolitana Basilica Cattedrale di Messina

Leggi anche

Programma di domenica 15 novembre 2026

Museo Archeologico Nazionale, Sala Paolo Orsi, II sezione del convegno. La seconda sessione amplia la riflessione alla dimensione tecnica, storica, antropologica e geopolitica del ponte e dell’attraversamento.