Reggio, concluso all’Università Mediterranea il corso di alta formazione su demanio e terre collettive

“Usi civici: disciplina, procedure e applicazioni professionali": due giornate di approfondimento tecnico, giuridico e professionale dedicate alla gestione dei demani civici e delle terre collettive

Si è concluso con grande soddisfazione e un significativo riscontro di partecipazione il corso di alta formazione professionale dal titolo “Usi civici: disciplina, procedure e applicazioni professionali – Demanio civico e terre collettive”, svoltosi il 6 e 7 novembre 2026 presso l’Aula Seminari “Francesco Saverio Nesci” del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

L’iniziativa, organizzata dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria, presieduto dal Dottore Agronomo Michele Valenzise, ha rappresentato un’importante occasione di alta formazione, aggiornamento e confronto interdisciplinare su una materia di particolare complessità, che riveste un ruolo fondamentale nella tutela del patrimonio collettivo, nella gestione del territorio e nell’attività amministrativa degli enti locali.

Particolarmente significativa è stata la partecipazione attenta e qualificata di numerosi professionisti, tecnici e funzionari comunali, provenienti dalle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, ai quali si sono aggiunti colleghi giunti anche dalla vicina Sicilia e dalla Puglia. Una presenza che testimonia l’interesse per una disciplina che, pur affondando le proprie radici nella storia delle comunità locali, continua a presentare rilevanti implicazioni giuridiche, amministrative, catastali, ambientali ed estimative.

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I saluti istituzionali e gli interventi programmati

La giornata inaugurale è stata aperta dai saluti istituzionali, con la partecipazione del Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, del Direttore del Dipartimento di Agraria, Marco Poiana, e del Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Reggio Calabria, Michele Valenzise.

Il programma istituzionale ha inoltre visto gli interventi dei rappresentanti degli altri Ordini professionali: Francesco Foti, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Ignazio Ferro, Vicepresidente vicario dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, e Rosario Maria Infantino, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.

Ad arricchire il momento introduttivo sono stati gli interventi programmati, moderati dal Dott. Giacomo Falcone, ricercatore in Economia agraria, alimentare ed estimo rurale presso il Dipartimento di Agraria.

La professoressa Anna Irene De Luca, docente di Economia agraria, alimentare ed estimo rurale, ha affrontato il tema dell’estimo ambientale e delle sue relazioni con gli usi civici, evidenziando l’importanza di una valutazione capace di considerare non soltanto gli aspetti economici dei beni collettivi, ma anche il loro valore ambientale, sociale e territoriale.

Il Dottore Agronomo Roberto Sabatino, esperto in materia di usi civici, ha invece portato il contributo della propria esperienza professionale, offrendo spunti di riflessione sulle problematiche operative e sulle difficoltà applicative che caratterizzano le attività di accertamento e gestione dei demani civici.

Cuore dell’intero percorso formativo è stata la docenza del Dott. Giuseppe Monaci, che, attraverso un’esposizione approfondita, rigorosa e al tempo stesso fortemente orientata agli aspetti pratici, ha accompagnato i partecipanti nell’analisi della complessa disciplina degli usi civici.

I temi affrontati nelle due giornate

Nel corso delle due giornate sono stati affrontati il quadro normativo nazionale e regionale, le competenze amministrative e giudiziarie, le procedure di accertamento dei demani civici, le istruttorie demaniali e la ricerca archivistica, nonché le attività peritali connesse alle operazioni di verifica, liquidazione, legittimazione, affrancazione, reintegra, mutamento di destinazione, alienazione e permuta.

Particolare attenzione è stata riservata alle ricadute operative della normativa e alle responsabilità dei professionisti e dei funzionari pubblici chiamati ad applicarla. Il confronto continuo con i partecipanti, attraverso domande, osservazioni e l’esame di problematiche concrete, ha conferito al corso un carattere fortemente interattivo, trasformando le lezioni in un autentico laboratorio di approfondimento professionale.

È emersa con chiarezza la necessità di rafforzare le competenze specialistiche e favorire un dialogo sempre più stretto tra professionisti, amministrazioni comunali, istituzioni regionali e mondo universitario, soprattutto in una regione come la Calabria, nella quale la corretta ricognizione e gestione dei beni collettivi assume particolare rilevanza per la certezza dei diritti, la tutela del paesaggio e le opportunità di valorizzazione delle risorse territoriali.

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Il commento del Presidente Michele Valenzise:

«La grande partecipazione e, soprattutto, l’attenzione e l’interesse dimostrati durante entrambe le giornate rappresentano la migliore conferma del valore di questa iniziativa. Abbiamo voluto affrontare una materia complessa, troppo spesso poco conosciuta e talvolta sottovalutata, ma che incide concretamente sull’attività dei professionisti, sulle scelte delle amministrazioni pubbliche e sulle possibilità di sviluppo dei nostri territori. «La presenza di colleghi e funzionari provenienti non soltanto dalle province calabresi, ma anche dalla Sicilia e dalla Puglia, dimostra quanto sia sentita l’esigenza di una formazione specialistica di alto livello, capace di coniugare il rigore scientifico e giuridico con le esigenze operative di chi quotidianamente si confronta con queste problematiche. «Come Ordine professionale riteniamo che la formazione debba rappresentare non soltanto un’occasione di aggiornamento, ma anche uno strumento per promuovere il confronto tra istituzioni, università e professionisti e contribuire concretamente al miglioramento delle procedure amministrative. «Il successo di queste due giornate ci incoraggia a proseguire su questa strada, anche attraverso ulteriori iniziative e momenti di interlocuzione con la Regione Calabria, affinché le criticità applicative della normativa possano essere affrontate in maniera costruttiva, nell’interesse delle comunità locali e della corretta gestione di un patrimonio che appartiene alla loro storia e alla loro identità. «Desidero infine rivolgere un sincero ringraziamento al Dott. Giuseppe Monaci per l’elevatissimo contributo formativo, ai relatori, alle autorità accademiche e istituzionali, ai rappresentanti degli Ordini professionali e a tutti i partecipanti, che con la loro presenza e il loro coinvolgimento hanno contribuito alla piena riuscita dell’iniziativa».

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Il corso si è così concluso con un bilancio ampiamente positivo, confermando il ruolo dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Reggio Calabria nella promozione della formazione specialistica e nella diffusione di competenze tecniche a servizio delle istituzioni, dei professionisti e del territorio.