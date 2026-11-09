Palmi, al via i lavori di ingegnerizzazione della rete idrica: partiti gli interventi dal Rione Impiombato

L’Amministrazione Comunale di Palmi comunica l’avvio dei lavori di ingegnerizzazione della rete idrica cittadina, un intervento strategico e atteso da tempo che consentirà di migliorare l’efficienza del servizio, ridurre le perdite d’acqua e ottimizzare la gestione dell’intera infrastruttura idrica comunale.

L’opera, finanziata dalla Regione Calabria, giunge oggi alla fase esecutiva dopo un articolato iter amministrativo e burocratico che ha richiesto un costante lavoro di coordinamento tra i diversi enti coinvolti. Proprio la proficua interlocuzione istituzionale sviluppatasi negli ultimi mesi ha consentito di imprimere una significativa accelerazione alle procedure, permettendo l’avvio concreto del cantiere.

I lavori sono iniziati dal Rione Impiombato, dove si concentrerà la prima fase degli interventi. Per garantire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza e limitare i disagi, sono state predisposte specifiche ordinanze di regolamentazione della viabilità e della circolazione stradale.

L’Amministrazione Comunale è consapevole che un’opera di tale portata possa comportare temporanei disagi per residenti, automobilisti e attività presenti nelle aree interessate dai lavori. Per questo motivo si rivolge alla cittadinanza chiedendo comprensione e collaborazione, nella consapevolezza che i sacrifici di oggi consentiranno di disporre domani di una rete più moderna, efficiente e sostenibile.

Il Sindaco di Palmi, Giovanni Calabria, ha dichiarato:

“L’avvio di questi lavori rappresenta un risultato importante per la città. Si tratta di un intervento atteso da anni che oggi diventa finalmente realtà grazie alla collaborazione tra istituzioni e all’impegno di tutti coloro che hanno lavorato per superare ogni passaggio burocratico e amministrativo. Migliorare la rete idrica significa investire in un servizio essenziale per cittadini e famiglie, programmando con responsabilità il futuro della nostra comunità.”

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alla Regione Calabria per il finanziamento dell’opera, ai tecnici della SILEM per la professionalità che stanno garantendo nell’esecuzione degli interventi, ai funzionari e ai tecnici comunali per il costante lavoro svolto in tutte le fasi del procedimento e all’Assessore ai Lavori Pubblici Lucia Muscari, che ha seguito con attenzione e determinazione il percorso amministrativo fino all’apertura del cantiere.”

L’Amministrazione Comunale continuerà a informare i cittadini sull’avanzamento dei lavori e sulle eventuali modifiche alla circolazione che si renderanno necessarie nelle diverse fasi dell’intervento.