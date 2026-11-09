Sambiase: mister Lio sulla sfida del Granillo contro la Reggina

Un’altra vittoria, l’ottava in undici giornate di campionato. Il Sambiase supera anche il Ragusa e continua la sua marcia in vetta alla classifica, insieme alla Reggina. Adesso tutte le attenzioni sono rivolte al big match di domenica prossima al Granillo, uno scontro diretto che metterà di fronte le due capolista del girone I di Serie D. Una sfida che alla vigilia della stagione pochi avrebbero immaginato potesse valere il primato. Il Sambiase arriva all’appuntamento con entusiasmo e consapevolezza, pronto a misurarsi contro quella che il suo allenatore considera la formazione più forte del campionato.

Mister Lio, dopo il successo contro il Ragusa, ha presentato così la sfida agli amaranto:

“Andiamo a Reggio a giocarci una partita che è uno scontro al vertice. Penso nessuno avrebbe scommesso un euro che dopo undici partite ci saremmo trovati a lottare in testa alla classifica insieme alla Reggina. Ci giocheremo la partita contro la squadra più forte del campionato ma consapevoli della nostra forza e con il tentativo di ostacolare il loro cammino pensando anche al nostro percorso“.

Rispetto per la Reggina, dunque, ma nessun timore reverenziale. Il Sambiase vuole continuare a sorprendere e proverà a mettere in difficoltà gli amaranto davanti al pubblico del Granillo.