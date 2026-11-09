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Comune Reggio, i consiglieri del Csx: ‘Il programma di Cannizzaro non c’è. Basta annunci sui social’

Sono trascorsi oltre cinque mesi dalla proclamazione del sindaco. I consiglieri chiedono chiarezza: «Il Consiglio comunale è il luogo del confronto».

09 Novembre 2026 - 10:24 | Comunicato

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A distanza di oltre cinque mesi dalla proclamazione del sindaco Francesco Cannizzaro, a Reggio Calabria si accende il confronto politico sulle linee programmatiche della nuova amministrazione comunale. Al centro delle critiche dell’opposizione il mancato deposito del documento che dovrebbe indicare obiettivi, priorità e progetti della Giunta per i prossimi anni.

Secondo quanto denunciato dai consiglieri di minoranza, il termine previsto dallo Statuto comunale sarebbe scaduto da oltre tre mesi, senza che il programma sia stato presentato e discusso in Consiglio. Un ritardo che solleva interrogativi sul percorso amministrativo intrapreso dalla Giunta Cannizzaro e sul ruolo dell’assemblea cittadina.

Da qui la richiesta dell’opposizione di conoscere una data precisa per la presentazione delle linee programmatiche, accompagnata da una critica agli annunci sui social che, secondo i consiglieri, non possono sostituire gli impegni formali dell’amministrazione.

Di seguito il comunicato integrale dei consiglieri di opposizione.

“Sono passati più di cinque mesi dalla proclamazione del Sindaco e la Città non conosce ancora le linee programmatiche di mandato. Il documento non è stato depositato né discusso in Consiglio comunale. Non si tratta di un’opinione: è un obbligo previsto dalla legge. L’articolo 46, comma 3, del Testo unico degli enti locali impone al Sindaco, sentita la Giunta, di presentare al Consiglio le azioni e i progetti del mandato entro il termine fissato dallo Statuto. Lo Statuto del Comune di Reggio Calabria, all’articolo 73, comma 1, fissa questo termine in 60 giorni dall’insediamento. Il Sindaco è stato proclamato il 4 giugno 2026. Il termine è quindi scaduto il 3 agosto, oltre tre mesi fa.

Anche contando dalla prima seduta del Consiglio, il ritardo è comunque di mesi. Non è un passaggio formale.

L’articolo 42 del TUEL e l’articolo 27 dello Statuto danno al Consiglio comunale un ruolo diretto nella definizione e nella verifica delle linee programmatiche. Se manca il programma, il Consiglio non ha un parametro su cui misurare gli atti della Giunta, e i cittadini non hanno impegni formali su cui chiedere conto: solo annunci quotidiani sui social. In campagna elettorale le promesse non sono mancate. Manca il documento che le traduca in priorità, tempi e risorse verificabili. Più la situazione della città è complessa, più servono un programma chiaro e un confronto in aula.

Questo vale per qualsiasi amministrazione. Chiediamo quindi al Sindaco di dire pubblicamente, e senza ulteriori rinvii, in quale data intende presentare le linee programmatiche al Consiglio comunale. Come consiglieri di opposizione siamo pronti a fare la nostra parte: valutare, proporre, incalzare. Ma per farlo serve un programma da discutere. Il Consiglio comunale è il luogo dove questo confronto deve avvenire, ed è lì che lo aspettiamo”.

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