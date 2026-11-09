Reggina: l’analisi saggia di Magrassi, l’unico pensiero in mente e poi la scommessa: ‘Speravo di pagarla’

La vittoria contro l’Enna, l’analisi di mister Marchionni in sala stampa: “Era importante vincere, fare la prestazione e oggi entrambe le componenti ci sono state. Ho visto nella squadra molta determinazione, c’è stata una grande risposta perchè nulla può essere dato per scontato. Franchini e Baggi hanno fatto una prova importante, quando puoi avere la possibilità di scegliere diventa tutto più facile. I ragazzi hanno dimostrato di volere portare la Reggina dove merita. Ricordando i venti minuti della scorsa partita, i calciatori sentivano la necessità di dare risposte immediate. Magrassi? Con il Ragusa voleva fare a tutti i costi gol e i compagni lo cercavano per fargli fare gol. Questa volta ha giocato con la mente libera sapendo che l’occasione poteva arrivare e le prime due ha segnato.

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Le dichiarazioni dell’attaccante Magrassi, al quale viene ricordato che aveva promesso in caso di gol realizzato, di regalare due biglietti di curva sud per la gara di domenica contro il Sambiase: “La scommessa? La pago molto volentieri, speravo proprio di pagarla. La Reggina ha fatto tre punti così come la settimana scorsa, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Più che all’avversario dobbiamo pensare ai nostri punti di forza, possiamo giocarcela con tutti e sbagliare con chiunque, tutto dipende da come affrontiamo le partite. Quando ho accettato la Reggina, l’ho fatto con tutto me stesso pensando un secondo dopo che sono sceso dall’aereo che l’unico obiettivo era quello di vincere il campionato, non a dover fare 20 gol e vincere la classifica cannonieri.

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Il tifoso reggino è contento quando la squadra fa tre punti. Non credo che sarebbe felice se la Reggina arrivasse dietro e Magrassi vincesse il titolo di capocannoniere. Con il passare degli anni ho imparato che è meglio non leggere nulla perchè anche il calciatore più forte mentalmente può essere distolto dal chiacchiericcio esterno. Io devo concentrami sul campo e comunque anche se non leggi qualcosa ti arriva. E quindi avevo tanta voglia di dimostrare questa settimana perchè io sono abbastanza orgoglioso e ho considerazione di me stesso, quindi oggi che è arrivata la vittoria e i miei gol, vado a casa dai miei figli molto felice”.