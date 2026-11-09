Karate: la Fortitudo 1903 domina la scena regionale. In Calabria è la società numero uno

Una stagione 2026 da protagonista per la Fortitudo 1903 di Reggio Calabria, che si impone ai vertici del karate calabrese conquistando il primo posto nelle classifiche regionali per società nelle classi Esordienti, Cadetti e Juniores. Tre affermazioni che testimoniano la qualità del lavoro tecnico svolto e la competitività del gruppo in tutte le fasce d’età.

Un percorso impreziosito anche dalle prestazioni degli Esordienti, protagonisti della fase regionale disputata al PalaBorsellino di Vibo Valentia. La Fortitudo ha conquistato numerosi podi, portando a casa medaglie e qualificazioni per la fase nazionale.

Sul gradino più alto del podio sono saliti Chiara Amoddeo, Rebecca Pinto, Gaia Chirico ed Emanuel Veronese. Medaglia d’argento per Aleksandra Romolo, Giorgia Cartisano, Stefano Laganà e Alessandro Arena; bronzo per Gabriele Mammolente, Giuseppe Sanzo, Fabio Chiricosta, Anita Cuzzola e Sofia Saccà. Hanno inoltre ottenuto il quinto posto Saverio Morabito, Pasquale D’Arrigo, Andrea Torino e Christian Casile, mentre Robert Musat ha acquisito la qualificazione di diritto.

Sono dieci gli atleti della Fortitudo che prenderanno parte al Campionato Italiano Esordienti 2026, in programma a Vigevano dal 27 al 29 novembre: un traguardo importante per i giovani karateka e per l’intera società.

A questi risultati si aggiungono le numerose medaglie conquistate nelle tappe delle Open League, competizioni che hanno visto gli atleti reggini confrontarsi con avversari provenienti da tutta Italia.

Tra i risultati di maggior prestigio spicca il titolo italiano conquistato da Michael Mollica, che lo scorso giugno, a Ostia Lido, si è laureato Campione d’Italia Juniores, portando la Fortitudo sul gradino più alto del podio nazionale. Alla base di questo percorso c’è il lavoro quotidiano dello staff tecnico. Gli atleti sono seguiti da Rossella Zoccali, tecnico della Fortitudo e allenatrice della Nazionale Italiana U14, e da Alessandra Benedetto, atleta calabrese che vanta il maggior numero di medaglie conquistate ai Campionati Italiani.

A guidare la società è il presidente, Prof. Riccardo Partinico, che insieme ai tecnici e a tutto lo staff contribuisce alla crescita di un progetto sportivo fondato sulla preparazione, sulla formazione dei giovani e sulla valorizzazione del talento.

La Fortitudo 1903 si conferma così un’eccellenza sportiva capace di affermarsi a livello regionale e di competere con continuità sui tatami nazionali.