Reggio, dalla Prefettura alla bicicletta: Clara Vaccaro, il prefetto che ama pedalare – VIDEO

Un volto meno formale della rappresentante del Governo sul territorio, abituata a coniugare le responsabilità del proprio incarico con l’attività fisica.

Una passione che arriva da lontano

Per Clara Vaccaro lo sport non è una semplice attività occasionale. Già nel 2016, quando ricopriva il ruolo di subcommissario di Roma Capitale, aveva partecipato a competizioni di triathlon, raccontando il proprio entusiasmo per una disciplina che unisce nuoto, ciclismo e corsa.

Nel 2017 aveva preso parte anche alla Gran Fondo di Arezzo, confermando il proprio interesse per le due ruote.

Una passione che il prefetto ha continuato a coltivare anche durante la propria esperienza a Reggio Calabria.

Lo scorso ottobre, in occasione dell’inaugurazione del nuovo ponte sul Calopinace, Vaccaro si era presentata in abbigliamento sportivo, dopo aver unito la consueta attività fisica mattutina a un appuntamento istituzionale. Un modo di vivere lo sport che racconta anche un lato più personale del prefetto, al di là delle cerimonie ufficiali e degli impegni quotidiani al servizio del territorio.

“Come concilia la formalità del ruolo che ricopre con l’informalità del mondo delle due ruote?”, chiede la giornalista Giusy Utano della Rai al prefetto Vaccaro.

“Mi mischio nella gente, è anche un modo per ogni tanto pensare a un ruolo istituzionale in maniera più naturale.Meno costruito, fuori dalle mura, fa parte della mia vita e essere prefetto non lo si è soltanto quando si è dentro l’ufficio ma lo si è sempre in un certo qual modo e quindi bisogna conciliare tutti gli aspetti della vita. Il ruolo istituzionale sì da una parte ma poi lo sport è qualcosa che poi avvicina tutti e nello sport io sono Clara, non sono il prefetto e questo mi fa molto piacere”.

“E’ una passione che con mio marito abbiamo scoperto relativamente tardi e da lì ci siamo innamorati di questa modalità di viaggiare perché con la bicicletta rispetto al trekking fai più chilometri ma molto lenti e hai la possibilità di inoltrarti su strade che con la macchina o con altri mezzi non faresti e godi del paesaggio in pieno perché senti gli odori, tutti i colori, le sfumature, poi ti fermi, hai possibilità di interagire più facilmente con tutto quello che ti circonda e poi la fatica. La fatica è un qualcosa che ti fa rimanere impresso molto di più quello che vedi e quello che fai perché te lo conquisti. Tra un po’ si torna al lavoro, si…ma il sabato e la domenica è bicicletta!”.