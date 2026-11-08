Reggina, Magrassi segna e adesso deve mantenere la promessa

Quattro gol realizzati fino a questo momento, tre annullati e diverse occasioni sprecate. Il rapporto tra Andrea Magrassi e il gol in questo avvio di stagione è stato piuttosto particolare. L’attaccante della Reggina, però, non ha mai perso fiducia, neppure dopo le tante opportunità fallite nella sfida contro il Ragusa. Le pacche sulle spalle dei compagni, l’incoraggiamento di mister Marchionni a fine partita e poi una nuova settimana di lavoro. Con la convinzione che prima o poi il gol sarebbe tornato.

Intervenuto a Radio Touring, Magrassi aveva dichiarato: “Non mi lego troppo al gol per questo non sono scoraggiato dopo la partita giocata con il Ragusa, anzi a mente fredda, il fatto di aver avuto molte occasioni mi lascia tranquillo. Mi dà più fastidio che mi siano stati annullati tre gol nelle precedenti giornate. Se vinciamo ad Enna con un mio gol? Regalo due biglietti di curva per Reggina-Sambiase”.

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Promessa mantenuta sul campo, adesso tocca ai biglietti

Detto, fatto. Anzi, meglio del previsto. Perché nella trasferta di Enna, dominata dalla Reggina soprattutto nel primo tempo, Magrassi ha realizzato una doppietta, contribuendo al successo per 3-0 degli amaranto. Una risposta importante sul campo, proprio nella settimana che precede il big match del Granillo contro il Sambiase. Adesso, però, per Magrassi arriva il momento di mantenere anche l’altra promessa: regalare due biglietti di curva per Reggina-Sambiase.

Chi saranno i due fortunati tifosi? Non resta che scoprirlo. Una cosa è certa: Magrassi ha fatto la sua parte e anche qualcosa in più.