Serie D: vincono Reggina e Sambiase e domenica lo scontro diretto. I risultati e la classifica
Non molla la Vibonese che insegue da vicino, nuova caduta della Nissa
08 Novembre 2026 - 16:50 | Redazione
Fanno il loro dovere Reggina e Sambiase attuali capoliste del girone I del campionato di serie D, battendo le ultime della classe Enna e Ragusa. Prosegue la sua marcia anche la Vibonese che vince sul difficile campo di Favara, crolla nuovamente la Nissa sul campo di un Siracusa che oggi senza la penalizzazione avrebbe 21 punti in classifica.
I risultati della giornata
Favara – Vibonese 1-2
PraiaTortora – Trapani 0-2
Enna – Reggina 0-3
Milazzo – Vigor Lamezia 3-1
Modica – Licata 5-1
Sambiase – Ragusa 2-0
Siracusa – Nissa 1-0
A. Palermo – Nuova Igea 1-2
Gela – Avola (ore 17,00)
La classifica
- Reggina 26
- Sambiase 26
- Vibonese 24
- Avola 19
- Milazzo 19
- PraiaTortora 18
- Nuova Igea 18
- Licata 14
- A. Palermo 14
- Siracusa (-7) 14
- Modica 13
- Gela 12
- Nissa 12
- Trapani (-5) 9
- Vigor Lamezia 8
- Favara 8
- Ragusa 3
- Enna 3
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie