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Serie D: vincono Reggina e Sambiase e domenica lo scontro diretto. I risultati e la classifica

Non molla la Vibonese che insegue da vicino, nuova caduta della Nissa

08 Novembre 2026 - 16:50 | Redazione

Pallone ufficiale della Serie D 2025-26 con logo LND appoggiato su un supporto a bordo campo

Fanno il loro dovere Reggina e Sambiase attuali capoliste del girone I del campionato di serie D, battendo le ultime della classe Enna e Ragusa. Prosegue la sua marcia anche la Vibonese che vince sul difficile campo di Favara, crolla nuovamente la Nissa sul campo di un Siracusa che oggi senza la penalizzazione avrebbe 21 punti in classifica.

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I risultati della giornata

Favara – Vibonese 1-2

PraiaTortora – Trapani 0-2

Enna – Reggina 0-3

Milazzo – Vigor Lamezia 3-1

Modica – Licata 5-1

Sambiase – Ragusa 2-0

Siracusa – Nissa 1-0

A. Palermo – Nuova Igea 1-2

Gela – Avola (ore 17,00)

La classifica

  1. Reggina 26
  2. Sambiase 26
  3. Vibonese 24
  4. Avola 19
  5. Milazzo 19
  6. PraiaTortora 18
  7. Nuova Igea 18
  8. Licata 14
  9. A. Palermo 14
  10. Siracusa (-7) 14
  11. Modica 13
  12. Gela 12
  13. Nissa 12
  14. Trapani (-5) 9
  15. Vigor Lamezia 8
  16. Favara 8
  17. Ragusa 3
  18. Enna 3

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