Serie D: vincono Reggina e Sambiase e domenica lo scontro diretto. I risultati e la classifica

Fanno il loro dovere Reggina e Sambiase attuali capoliste del girone I del campionato di serie D, battendo le ultime della classe Enna e Ragusa. Prosegue la sua marcia anche la Vibonese che vince sul difficile campo di Favara, crolla nuovamente la Nissa sul campo di un Siracusa che oggi senza la penalizzazione avrebbe 21 punti in classifica.

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I risultati della giornata

Favara – Vibonese 1-2

PraiaTortora – Trapani 0-2

Enna – Reggina 0-3

Milazzo – Vigor Lamezia 3-1

Modica – Licata 5-1

Sambiase – Ragusa 2-0

Siracusa – Nissa 1-0

A. Palermo – Nuova Igea 1-2

Gela – Avola (ore 17,00)

La classifica