Reggina, Magrassi: la doppietta, l’autostima e la dedica

Quattro gol stagionale e un immediato riscatto rispetto a quanto accaduto domenica scorsa con il ragusa dove Magrassi aveva sbagliato diversi gol. Contro l’Enna segna la sua prima doppietta in amaranto. Ai microfoni di radio Febea Andrea Magrassi.

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“Forse serviva uno stimolo in più come quello di domenica scorsa. Sono contento per la Reggina ma è normale essere felici quando si fa gol. Io sono abituato a tapparmi le orecchie, ma ho molta considerazione di me stesso e il gol lo volevo, analizzo le mie prestazioni. In queste partite abbiamo molto da perdere e quello che possiamo fare per minimizzare i rischi è partire fortissimo, cosa che è stata fatta e poi abbiamo messo la partita in discesa. Ci sono gare in cui si è più presenti in area e altre in cui ci sono da fare chilometri, sono disponibile per entrambe le situazioni. C’è stato un momento in cui si è giochicchiato forse con un pò di sufficienza e sbagliato tanti gol, ci servirà per la prossima volta. Ci dobbiamo focalizzare sulle nostre forze senza pensare a chi dobbiamo affrontare. La doppietta la dedico a mia moglie e ai miei figli”.