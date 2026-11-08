Vince la Reggina: dominio nel primo tempo, gestione nel secondo. Si sblocca Magrassi

Dovevano essere tre punti e tre punti sono stati. La Reggina supera l’Enna per 3-0, conferma i segnali positivi emersi nella ripresa contro il Ragusa e si prepara nel migliore dei modi alla sfida di domenica prossima contro il Sambiase. Una partita dominata per lunghi tratti dagli amaranto, soprattutto nel primo tempo, quando la differenza tecnica e di atteggiamento tra le due squadre è apparsa evidente. Due reti di Magrassi, finalmente protagonista anche sotto porta, e almeno altre cinque occasioni sprecate. Un risultato che all’intervallo avrebbe potuto assumere proporzioni ben più ampie. Nella seconda frazione la Reggina ha incontrato qualche difficoltà nei minuti iniziali, con l’Enna che ha provato a reagire. Marchionni è intervenuto con alcuni aggiustamenti in corsa, restituendo equilibrio e sicurezza alla squadra.

A mettere definitivamente al sicuro il risultato ci ha pensato Rossetti, autore della terza rete, che ha chiuso ogni discorso e consentito agli amaranto di gestire il finale senza particolari affanni. Contro un avversario giovane e relegato all’ultimo posto della classifica, la Reggina ha fatto quello che doveva fare. Ma al di là del risultato, è soprattutto l’atteggiamento a rappresentare il segnale più incoraggiante. La squadra ha dato continuità a quanto di buono mostrato nel secondo tempo contro il Ragusa, affrontando la gara con determinazione e personalità.

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Se Magrassi si prende giustamente la scena grazie alla doppietta, ci sono altri due calciatori che continuano a confermare la propria importanza nello scacchiere amaranto: Girasole e Baggi. Due elementi imprescindibili per Marchionni, punti di riferimento per rendimento, affidabilità e continuità. Da segnalare anche l’esordio di Luca Bruno, ultimo arrivato in casa amaranto, che aggiunge un’ulteriore soluzione al reparto difensivo.

Domenica al Granillo arriverà il Sambiase, l’altra capolista, per uno scontro diretto che rappresenterà un banco di prova decisamente più impegnativo rispetto a quello odierno. Servirà la migliore Reggina, quella capace di dominare per intensità, qualità e occasioni create. Magari con una maggiore precisione sotto porta, perché contro avversari di livello superiore sprecare così tanto potrebbe costare caro.

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Primo tempo

Il recupero del difensore Fazio consente a mister Marchionni di rimettere a posto due reparti. Dopo il turno di riposo, Lagonigro torna tra i pali, davanti a lui appunto Fazio e poi Baldan e Girasole. Sulla mediana a destra il ritorno di Baggi, l’esordio dal primo minuto di Franchini, Acquadro, Rotulo e Toscano a sinistra. Guida dietro l’attaccante Magrassi. Pressione immediata della Reggina e conclusione di Guida al primo minuto, palla abbondantamente fuori. Dopo appena quattro minuti gli amaranto passano in vantaggio con un bel destro di Magrassi che supera l’estremo difensore di casa, grazie a un recupero palla sulla trequarti, 1-0. Qualche istante più tardi Guida sbaglia incredibilmente la rete del raddoppio sotto porta. Al settimo ci prova Rotulo, sfiora la traversa. Tiro cross di Baggi pericolosissimo, con difficoltà manda in angolo Sciarrino.

Bolide di Acquadro dal limite, fuori. Al diciottesimo gran cross di Toscano, arriva in corsa Guida con un piattone, grande risposta di Sciarrino. Spettacolare la rete del raddoppio. Pennella Rotulo, al volo Franchini trova in area Magrassi che sottoporta appoggia in rete, 2-0. L’attaccante, che aveva sbagliato l’impossibile con il Ragusa, trova la sua prima doppietta in amaranto. Neanche il tempo di mettere la palla al centro del campo che la Reggina recupera per l’ennesima volta la sfera e Rotulo sfiora la terza marcatura. Erroraccio di Acquadro che regala palla agli avversari, l’Enna va vicinissimo all’1-2. I gol, ma anche occasioni mancate che non si contano più, sempre Guida protagonista che non riesce a trovare la rete. Al minuto ventisei, dopo una battuta d’angolo, buona opportunità per Girasole, la sua girata viene però stoppata. Dominio totale della Reggina che al trentasettesimo spreca con Toscano la palla del 3-0. Solito Baggi sulla destra, cross in mezzo, l’esterno sinistro controlla e conclude di destro ma sfiora il palo. Sono troppe le occasioni sprecate. La prima frazione si chiude solamente sullo 0-2.

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Secondo tempo

Pronti, via ed errore di Girasole che consente all’Enna di andare in ripartenza. Conclude Scozzari e sfiora il palo. Buona partenza dei padroni di casa che al secondo minuto si procurano anche un calcio di punizione dal limite. Amore direttamente in porta, vola Lagonigro e respinge, bravo anche sulla seconda conclusione il portiere amaranto. Primi minuti Reggina in difficoltà. Insiste l’Enna alla ricerca del gol per provare a riaprire l’incontro, amaranto meno brillanti rispetto alla prima frazione. Tentativo di Rotulo al ventiduesimo, conclusione sopra la traversa. A venti dalla chiusura dentro Rossetti e Abonckelet per Franchini e Rotulo. Ancora un incredibile errore di Guida sotto porta dopo una bellissima azione sviluppatasi sulla sinistra, il velo di Magrassi, cross di Rossetti e il numero dieci amaranto sbaglia clamorosamente. La chiude la Reggina a undici dalla fine con un calcio d’angolo battuto da Acquadro e il tocco di piatto di Rossetti da due passi che mette il sigillo ad un match dominato nel primo tempo e gestito nel secondo, seppur con qualche difficoltà nei minuti iniziali.

Entra Alma per Guida. I padroni di casa accusano il colpo e la Reggina va vicina al 4-0 con Magrassi, para Sciarrino. Intanto c’è spazio per Runza al posto di Toscano e per l’ultimo arrivato Bruno per Girasole. Dopo cinque minuti di recupero si chiude il match, 0-3 per gli amaranto. Domenica al Granillo arriva l’altra capolista, il Sambiase.