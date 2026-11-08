Primo tempo: c’è solo la Reggina in campo. Due gol e almeno altri sei clamorosamente falliti

Dominio assoluto della Reggina nei primi 45 minuti contro l’Enna. La formazione guidata da Marchionni chiude la prima frazione sul doppio vantaggio grazie alla doppietta di Magrassi, ma il risultato racconta soltanto in parte quanto visto in campo. Non c’è praticamente partita. Troppa la differenza tecnica e soprattutto di atteggiamento tra le due squadre, con gli amaranto in giornata di grazia, capaci di costruire occasioni da gol a ripetizione e mettere costantemente in difficoltà la difesa avversaria.

Due reti realizzate e almeno altre sei clamorose opportunità fallite. È questo il bilancio di un primo tempo a senso unico, nel quale la Reggina avrebbe potuto chiudere i conti con largo anticipo. L’unica pecca della squadra di Marchionni è proprio la scarsa concretezza sotto porta. Per quanto prodotto, il divario avrebbe potuto essere tranquillamente di quattro reti, se non superiore.

Tra le tante note positive, oltre alla prestazione collettiva, è certamente il ritorno al gol di Magrassi, protagonista assoluto con una doppietta che interrompe il suo digiuno realizzativo.

Una Reggina brillante, determinata e nettamente superiore all’avversario. Adesso servirà mantenere alta la concentrazione nella ripresa, evitando di complicare una partita che, per quanto visto nei primi 45 minuti, avrebbe già potuto essere chiusa.